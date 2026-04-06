Dolor en Tucumán: el desgarrador mensaje del sobrino de una de las víctimas del temporal



La tragedia que sacude a Tucumán sumó en las últimas horas un testimonio profundamente conmovedor. Luego de confirmarse el hallazgo sin vida de Mariano Robles y su pareja Solana Albornoz, familiares y seres queridos comenzaron a despedirlos en redes sociales, reflejando el dolor que atraviesa a toda la comunidad.

Entre los mensajes que más impacto generaron se encuentra el de Rodrigo Robles, sobrino de Mariano, quien compartió un texto cargado de emoción y recuerdos.

“Esto no lo hubiese imaginado ni en mi peor pesadilla”, comienza la despedida publicada en Instagram, donde el joven reconstruye el vínculo cercano que mantenía con su tío. En sus palabras aparecen postales de una vida compartida: partidos de fútbol, viajes en colectivo y charlas cotidianas que hoy adquieren un significado distinto.

Uno de los aspectos más destacados del mensaje es el orgullo por haber seguido sus pasos en el ámbito laboral. Rodrigo recordó el sueño de convertirse en bancario, inspirado por su tío y su abuelo, y mencionó especialmente su paso por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán, lugar que definió como “ese espacio que tanto amabas y que tanto me hiciste amar”.

A lo largo del texto, Mariano es descrito como su “mayor ídolo” y “ejemplo a seguir”, dejando en evidencia la magnitud del golpe emocional. “No tengo fuerzas y no sé si algún día las tendré”, expresó, reflejando el dolor por la pérdida.

El mensaje también incluyó una referencia a la relación de la pareja: “Dos personas maravillosas que se amaban y amaron hasta el último”, escribió, destacando el lazo que unía a Mariano y Solana.

Hacia el final, la despedida se transforma en un pedido íntimo en medio del dolor: “Hoy dame fuerzas por nuestra familia”, antes de cerrar con una frase que resume el sentimiento compartido: “Te amo y te voy a amar toda mi vida, hermano de mi alma”.

En medio de cifras, operativos y consecuencias materiales, el mensaje de Rodrigo expone el costado más humano de la tragedia: el de una familia atravesada por la pérdida, el amor y un duelo que recién comienza.