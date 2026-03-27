Un garaje del B° Alberdi ardió esta mañana: investigan si el hecho fue intencional

Un incendio en un garaje en Monteros movilizó a Bomberos, Policía y servicios de emergencia. Una mujer sufrió una crisis nerviosa y fue asistida en el lugar.

Un incendio registrado en la mañana de este viernes generó preocupación en la ciudad de Monteros, luego de que las llamas se desataran en el garaje de una vivienda ubicada sobre calle Mayor Viola al 900.

El alerta fue recibido alrededor de las 10:50, cuando vecinos dieron aviso telefónico sobre un posible foco ígneo. Al arribar al lugar, personal interviniente constató la veracidad del hecho y actuó de inmediato utilizando matafuegos para evitar la propagación del fuego hacia inmuebles linderos, mientras se aguardaba la llegada de Bomberos Voluntarios.

Según testimonios recabados en el lugar, el incendio habría sido provocado por la pareja de la propietaria de la vivienda, una mujer de 31 años. Sin embargo, hasta el momento no se lograron obtener datos precisos sobre el presunto autor, por lo que el hecho se encuentra bajo investigación.

Como consecuencia de la situación, una vecina de 70 años sufrió una crisis nerviosa y debió ser asistida por el servicio de emergencias médicas en el lugar, sin que se reportaran otras personas lesionadas.

En el operativo trabajaron de manera conjunta personal de Defensa Civil, Policía, Guardia Urbana, Bomberos Voluntarios y el servicio de emergencias 107, quienes lograron controlar la situación y evitar daños mayores.



