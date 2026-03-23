Martín Salazar evoluciona favorablemente: tras 28 días comenzó a comunicarse



Un nuevo parte médico trajo alivio y esperanza en torno al estado de salud de Martín. A través de un comunicado oficial difundido este domingo 22 de marzo, se confirmó que, luego de 28 días, el paciente logró comenzar a comunicarse, marcando un avance significativo en su proceso de recuperación.

Según el informe, actualmente se encuentra con sedación baja, presenta valores estables y, de manera positiva, no registra fiebre. Estos indicadores reflejan una evolución favorable que viene siendo sostenida en los últimos días.

La mejoría es progresiva y se da paso a paso, por lo que el seguimiento continúa con prudencia, pero con expectativas optimistas. Desde la cuenta oficial de la banda a la que Martín pertenece, Las 4 Cuerdas, se solicitó que las oraciones continúen, pero en este caso también desde el agradecimiento, resaltando la importancia del acompañamiento espiritual recibido.

Por último, explicaron que la falta de información en los últimos días respondió a la necesidad de manejar los datos con responsabilidad y respeto.