La Madrid bajo el agua: impactantes imagenes tomadas desde un drone

La localidad tucumana de La Madrid atraviesa una grave crisis hídrica luego de las intensas precipitaciones registradas en las últimas horas, que provocaron el desborde de ríos y arroyos y dejaron amplias zonas del pueblo completamente inundadas.

Imágenes aéreas captadas por un drone permiten dimensionar la magnitud del desastre. En los registros se observan calles totalmente anegadas, viviendas rodeadas por el agua y barrios enteros que quedaron prácticamente convertidos en lagunas.

El avance del agua obligó a evacuar a numerosos vecinos. Según los primeros reportes, alrededor de 300 familias debieron abandonar sus hogares y pasar la noche a la vera de la ruta, sin poder regresar a sus casas ante el nivel alcanzado por la inundación.

La emergencia generó escenas de profunda angustia entre los habitantes de la zona, que observaron cómo el agua ingresaba a sus viviendas y arrastraba muebles, electrodomésticos y pertenencias personales. Muchos buscaron refugio en sectores más altos mientras esperaban asistencia de las autoridades.

Mientras tanto, organismos de emergencia y equipos de asistencia continúan trabajando en el lugar para asistir a los damnificados y evaluar los daños provocados por uno de los temporales más fuertes que afectó a la región en los últimos años.