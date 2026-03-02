Ciclo lectivo: lo que cambia desde mañana para miles de familias

Desde mañana, Monteros vivirá uno de esos cambios que se sienten en cada esquina. Comienza el ciclo lectivo 2026 y miles de niños y adolescentes regresarán a las aulas, dejando atrás la rutina relajada del verano.

Las calles volverán a teñirse de guardapolvos blancos en las primeras horas de la mañana. El movimiento frente a las escuelas será más intenso, el tránsito se verá alterado en horarios pico y los recreos volverán a llenar de voces los patios escolares. Los últimos días del verano ya no serán de siesta larga, sino de despertadores tempranos y mochilas listas.

En las últimas jornadas, librerías y comercios del centro registraron un marcado movimiento. Mamás y papás recorrieron estanterías en busca de los útiles de último momento, mientras docentes y no docentes ultimaban detalles para recibir a los alumnos. La preparación fue contrarreloj para que el inicio no sorprenda a nadie.

El regreso a clases también impacta en la dinámica familiar. Se reorganizan horarios, se ajustan rutinas laborales y se planifican actividades extracurriculares. Para muchos, el inicio del ciclo lectivo marca el verdadero comienzo del año.

Desde las autoridades educativas recuerdan la importancia de respetar horarios, reforzar medidas de seguridad vial en las inmediaciones de los establecimientos y acompañar a los estudiantes en esta nueva etapa.

Monteros vuelve a latir al ritmo escolar. Y desde este martes, cuadernos, libros y guardapolvos serán protagonistas de la escena cotidiana.