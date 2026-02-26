Monteros recibe los Cuartos de Final de la LVA: el “Naranja” va por el pase a semifinales

Monteros vuelve a ser escenario del vóley grande de la República Argentina. Del 6 al 9 de marzo, el Polideportivo del Gimnasio Municipal “Prof. José Nicolás Russo” albergará los Cuartos de Final de la Liga de Voleibol Argentina (LVA), instancia que reunirá a los ocho mejores equipos del país en busca de un lugar en las semifinales.

Monteros Vóley, que finalizó tercero en la fase regular, enfrentará a River Plate (6°) en una serie que promete alto voltaje y que se repite por tercera vez consecutiva en esta instancia. El equipo dirigido por Leonardo Patti entrenó en el Poli para adaptarse al estadio y llegar en óptimas condiciones a los playoffs.

El central y capitán del equipo, Flavio Rajczakowski, destacó la importancia de jugar esta etapa como local y la confianza que atraviesa el plantel. “La verdad que es una instancia muy importante para nosotros. El primer objetivo grande que tenemos es meternos en la semifinal después de un par de temporadas que se viene escapando”, expresó.

El referente del “Naranja” remarcó que el equipo fue creciendo a lo largo del torneo: “Arrancamos sin dudas de menos a más. Sabíamos que el laburo de la pretemporada iba a dar sus frutos con el correr del tiempo. Creo que hemos terminado jugando cada vez mejor y llegamos en el mejor momento de los play-offs, como grupo y como equipo”.

Sobre el antecedente ante River, fue claro: “Cada temporada es distinta, los grupos son distintos y los momentos también. Confío mucho en el equipo por el momento en el que estamos”.

Con la localía a favor y el envión de una fase regular sólida, Monteros Vóley buscará dar el paso que le viene siendo esquivo en las últimas temporadas y meterse entre los cuatro mejores del país. El Poli se prepara para vivir noches de playoff.

Agenda de partidos – Cuartos de Final LVA

Viernes 6 de marzo

11:00 Ciudad Vóley (1°) vs Defensores de Banfield (8°)

17:00 UPCN (2°) vs San Lorenzo (7°)

19:30 Tucumán de Gimnasia (5°) vs Boca Juniors (4°)

22:00 Monteros Vóley (3°) vs River Plate (6°)

Domingo 8 de marzo

11:00 Ciudad Vóley (1°) vs Defensores de Banfield (8°)

17:00 UPCN (2°) vs San Lorenzo (7°)

19:30 Tucumán de Gimnasia (5°) vs Boca Juniors (4°)

22:00 Monteros Vóley (3°) vs River Plate (6°)

En caso de ser necesario, los terceros partidos se disputarán el lunes 9 de marzo en horarios a confirmar.