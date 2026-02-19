Detuvieron a uno de los asaltantes del drugstore de Monteros y secuestraron el auto utilizado

La Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Oeste, detuvo a cuatro sujetos, luego un operativo vinculado al robo agravado por el uso de arma de fuego ocurrido el pasado 16 de febrero en un drugstore de calle Congreso 54, en Monteros.

En el procedimiento fue detenido L.E.J de 34 años, domiciliado en Concepción, mientras que DEJ de 43 años, fue aprehendido. Además, otras dos personas fueron demoradas en el marco de las actuaciones investigativas.

Asalto a punta de pistola

Según consta en la causa, cuya intervención está a cargo de la Unidad Fiscal en Delitos contra la Propiedad del Centro Judicial Monteros, un comerciante de 25 años, denunció que cerca de las 22:30 dos hombres ingresaron al local con gorras y barbijos y, mediante amenazas con un arma de fuego, sustrajeron aproximadamente $250.000, un teléfono celular y una tablet.

Antes de huir, uno de los asaltantes le habría propinado un culatazo en la cabeza a la víctima y luego dejaron encerrados al comerciante y a su pareja dentro del local

Tras el hecho, se conformó un equipo investigativo que analizó registros fílmicos y realizó tareas de vigilancia y seguimiento. De acuerdo con la información oficial, se logró establecer que los autores se movilizaban en un automóvil Chevrolet Onix blanco, dominio AE803ZN.

El vehículo fue interceptado en la ciudad de Aguilares, en la intersección de calles Roca y 9 de Julio. Allí se procedió al secuestro del rodado, prendas de vestir presuntamente utilizadas en el hecho y varios teléfonos celulares. Los acompañantes fueron demorados y el conductor quedó aprehendido por disposición judicial.

Allanamiento y secuestros

Posteriormente, y en cumplimiento de una medida ordenada por el Juez del Colegio de Jueces del Centro Judicial Monteros, se realizó un allanamiento en un domicilio de Concepción, que resultó positivo para la detención de uno de los principales acusados y el secuestro de diversos elementos de interés para la causa.

Entre los secuestros se encuentran:

Un automóvil Chevrolet Onix (presuntamente utilizado como medio de movilidad para cometer el hecho).

Una tarjeta verde correspondiente al vehículo.

Nueve teléfonos celulares de distintas marcas.

Prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el asalto (buzo, zapatillas, gorra y mochila).

El procedimiento estuvo a cargo del Of. Pp, Segundo Almaraz y la Of. Ppal Luciana Zelaya, jefes de la Unidad y supervisados por los jefes 1 y 2, de la Dirección General de Investigaciones, Crio Gral, Miguel Carajabal y Crio. Myr. Angel Álvarez.

La causa continúa bajo investigación mientras la Justicia avanza en el análisis de los elementos secuestrados para determinar responsabilidades y eventuales nuevas imputaciones.