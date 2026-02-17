Video: A punta de pistola asaltaron un drugstore de Monteros y golpearon a su dueño

Un violento asalto sacudió al centro de Monteros durante la noche del lunes. Dos delincuentes armados irrumpieron en un drugstore ubicado en calle Congreso, primera cuadra, y tras amenazar a sus propietarios, golpearon al dueño con la culata de una pistola antes de huir con dinero y varios elementos de valor.

El hecho se registró alrededor de las 22:15, en medio de una persistente llovizna que no impidió el accionar de los asaltantes. Los sujetos ingresaron al local con gorras, capuchas y con barbijos, y sin mediar palabras apuntaron con una pistola para reducir a la pareja que atendía el comercio. En un intento por resistirse, el propietario fue agredido físicamente.

Los delincuentes sustrajeron la recaudación del fin de semana, una tablet, un teléfono celular y otros objetos del pequeño comercio, y finalmente con la llave dejaron encerrados a los dueños para que no pudiera pedir auxilio. De acuerdo con registros de cámaras de seguridad de la zona, los sospechosos escaparon hacia calle 24 de Septiembre, donde habrían dejado estacionado un automóvil blanco (que podría ser un Chevrolet Onix) frente a la Escuela Normal. La patente del vehículo estaría visiblemente adulterada.

Tras el hecho, los propietarios realizaron la denuncia correspondiente y la Policía trabaja con las imágenes de las cámaras y otras evidencias para identificar a los autores del robo. La investigación quedó en manos de la Justicia, que busca avanzar en la individualización y captura de los responsables.