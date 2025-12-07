Monteros tendrá hoy una tarde noche cultural turística imperdible

Habrá revalorización del Mercado Cultural, intervenciones artísticas y un cierre de lujo con la Banda Sinfónica de Tucumán.

La Municipalidad de Monteros organizó uma serie de actividades para este domingo 7 de diciembre de una velada única que celebrará la identidad cultural de la ciudad y dará inicio oficial a la Temporada Turística 2026 “Mi Linda Monteros”. Será una noche pensada para que vecinos y visitantes disfruten de propuestas artísticas, patrimoniales y musicales en pleno corazón del centro.

El evento comenzará a las 19:30 con la puesta en valor del Mercado Cultural Municipal, un espacio emblemático que renace con una nueva impronta. En esta oportunidad, se habilitará la Sala de Exposiciones Rodolfo Bulacio, un homenaje a uno de los grandes artistas monterizos cuya obra forma parte del patrimonio cultural local.

A las 21:00, se realizará el lanzamiento oficial de la temporada turística, con la presencia de artistas en calle Colón (1° y 2° cuadra), quienes desplegarán color, arte y diversas expresiones culturales para transformar el paseo en un corredor creativo.

El cierre será a las 21:30 con la presentación de la Banda Sinfónica de Tucumán, que ofrecerá un espectáculo especial para coronar esta noche que busca poner en valor la riqueza cultural y el talento de Monteros.

El lanzamiento cuenta con el acompañamiento del Honorable Concejo Deliberante, el Ente Cultural de Tucumán, el Ente Tucumán Turismo y el Gobierno de la Provincia, consolidando un trabajo conjunto para proyectar a Monteros como destino turístico emergente.

La invitación está abierta a toda la comunidad para disfrutar de un evento que promete ser el puntapié inicial de una temporada cargada de propuestas recreativas, artísticas y turísticas.