Video: Feroz tormenta en El Mollar y Tafí del Valle provoca desborde de ríos y corte de caminos

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas provocaron crecidas repentinas en ríos de montaña, anegamientos y cortes en distintos puntos de Tafí del Valle y El Mollar. Defensa Civil trabaja en las zonas afectadas.



Un fuerte temporal azotó este míercoles a Tafí del Valle y El Mollar, dejando como saldo múltiples complicaciones por el desborde de ríos de montaña, caminos anegados y sectores completamente intransitables. La situación generó preocupación entre vecinos y autoridades, especialmente en áreas cercanas a cauces naturales

Uno de los puntos más críticos se registra en Tafí del Valle, donde el camino hacia el cementerio permanece cortado a la altura de El Badén, en el barrio San Cayetano. Allí, la crecida del agua impide el paso vehicular y representa un riesgo para quienes intentan circular por la zona. Al mismo tiempo el paso entre la 307 hacia el Cementerio también el agua desbordó el cauce natural del río. A esto se suma la situación del río El Churqui, cuyo nivel creció de manera impactante, provocando el corte total del paso por el badén.

En El Mollar, el panorama también es complejo. En el sector conocido como “casas viejas”, los ríos de montaña se desbordaron tras el intenso caudal acumulado en pocas horas.

Además, el río La Angostura presentó un fuerte incremento en su caudal, afectando directamente a viviendas ubicadas en zonas ribereñas, especialmente en el sector posterior a la estación de servicio YPF. Vecinos reportaron el ingreso de agua en algunos domicilios, lo que encendió las alertas.

"Desde Defensa Civil de Tafí del Valle informaron que se encuentran trabajando en los distintos puntos afectados", indicó la periodista Andrea Tolaba,

El temporal vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de estas zonas ante fenómenos climáticos intensos, con crecidas rápidas que impactan de lleno en la vida cotidiana de residentes y turistas. Mientras tanto, se recomienda evitar circular por áreas comprometidas y mantenerse informado a través de los canales oficiales.