El proyecto “Delicias sobre ruedas” de la Escuela Maternal suma nuevos logros y extiende su red



El proyecto “Delicias sobre ruedas”, impulsado por los niños y niñas de las salas de 5 años C y D, turno mañana, de la Escuela Maternal de Monteros, sigue cosechando reconocimientos y ampliando su impacto territorial. Esta semana, los pequeños protagonistas vivieron dos momentos clave: un encuentro institucional con el intendente Francisco Serra y la entrega oficial de un carro de comidas a la Escuela Benjamín Zorrilla, fruto de su trabajo colaborativo y solidario.

Durante la reunión con el jefe municipal, los alumnos presentaron los avances del proyecto, compartieron sus experiencias de investigación y mostraron los prototipos construidos en el jardín. Con entusiasmo y claridad, relataron cómo surgió la idea a partir de un incidente en el comedor escolar, qué pasos siguieron para investigar y diseñar soluciones, y cómo lograron superar los desafíos que se les presentaron. El intendente recibió la propuesta con calidez, valorando la creatividad, el compromiso y el trabajo conjunto entre niños, docentes y familias.

Francisco Serra destacó que este tipo de iniciativas no solo estimulan el aprendizaje y la imaginación, sino que también fortalecen el sentido de pertenencia y el vínculo entre las instituciones educativas y el gobierno local. En ese marco, expresó su voluntad de acompañar el proyecto y articular acciones para avanzar hacia la construcción de un carro real que mejore el funcionamiento de los comedores escolares.

Ese compromiso se materializó días después, exactamente el miércoles 29 de octubre, cuando se realizó la entrega oficial del carro para el traslado de alimentos a la Escuela Benjamín Zorrilla. El acto contó con la presencia de los alumnos, las docentes responsables —Débora Lescano y Noelia Rojas—, autoridades escolares, representantes del municipio y familias. El carro fue construido gracias al aporte económico del intendente, quien facilitó la compra de los materiales necesarios, consolidando una acción solidaria con impacto directo en la organización del comedor escolar.

Las autoridades de la Escuela Benjamín Zorrilla recibieron el carro con gratitud, destacando el valor educativo, comunitario y territorial de la propuesta. El gesto fue celebrado como una muestra concreta de cómo la participación activa de los más pequeños puede generar transformaciones reales, promoviendo la igualdad de oportunidades y el acceso a una alimentación digna.

Desde la comunidad educativa se expresó un profundo agradecimiento al intendente por su compromiso con la infancia. Su decisión de construir un carro de comidas para cada escuela con comedor refuerza el trabajo cotidiano de las instituciones y potencia el vínculo entre educación, gestión pública y comunidad.

“Delicias sobre ruedas” representará a Tucumán en la Feria de Ciencias en Buenos Aires, el próximo mes, pero los chicos no para de ampliar experiencias desde dicha propuesta. La iniciativa continúa rodando con fuerza, demostrando que el aprendizaje significativo, la empatía y la acción solidaria pueden nacer en el jardín y llegar muy lejos. En Monteros, niños y niñas no solo aprenden jugando: también enseñan que con escucha, compromiso y amor, se puede construir un presente más justo para todos.