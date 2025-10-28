Una caída se transformó en un proyecto que competirá en instancia nacional de Feria de Ciencias



La Escuela Maternal y Jardines de Infantes Municipal de Monteros representará a Tucumán en la instancia nacional del Programa Nacional de Ferias de Ciencias y Tecnología (PNFCyT), en la fase 5, con el eje Tecnología e Ingeniería, a desarrollarse del 16 al 22 de noviembre en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una propuesta solidaria y creativa desarrollada por niños y niñas de 5 años, salitas: C y D del turno mañana.

Todo comenzó con un hecho cotidiano: durante el almuerzo, una cocinera sufrió una caída que provocó la caída de bandejas, platos y utensilios. El episodio generó preocupación entre los niños de las salas de 5 años C y D, quienes no solo comentaron lo sucedido durante días, sino que expresaron el deseo de ayudar. Así nació “Delicias sobre ruedas”, un proyecto que convirtió una situación emergente en una oportunidad pedagógica para pensar en el otro, investigar y crear soluciones reales.

Guiados por sus docentes, los niños iniciaron un proceso de indagación que incluyó la elaboración de preguntas, la entrevista a doña Teresa —la cocinera— y la observación directa del trabajo en el comedor. Esta etapa permitió comprender las dificultades del traslado manual de los alimentos y visibilizar un rol muchas veces invisible en la dinámica escolar. La experiencia fue vivida con entusiasmo y respeto, y marcó el inicio de una serie de actividades que conectaron el juego con la realidad.

La propuesta incorporó principios de la investigación científica adaptados al nivel inicial: observación de un problema, formulación de preguntas, recolección de datos, experimentación y diseño de soluciones. Los niños vivenciaron el rol de repartidores, transportaron bandejas, detectaron desafíos y propusieron mejoras. A partir de encuestas al personal, concluyeron que un carro sería la mejor herramienta para facilitar la tarea, y comenzaron a diseñar prototipos con cartón, aplicando nociones de equilibrio, distribución del peso y seguridad.

El proyecto se inscribe en la estrategia STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática), exigida actualmente por el PNFCyT. “Delicias sobre ruedas” integra estos componentes de forma orgánica: los niños investigaron, diseñaron, construyeron, decoraron y reflexionaron sobre medidas, peso y funcionalidad. Aprendieron que la tecnología no es solo digital, sino también aquello que se crea para resolver una necesidad concreta.

Ampliando fronteras con una idea útil

La experiencia del carro para comidas se amplió con la visita de los pequeños de la Maternal a la Escuela Benjamín Zorrilla de Santa Lucía, donde los niños observaron cómo las madres trasladan la comida diariamente. Motivados por lo vivido, decidieron regalarles un carro construido por ellos. Pero al desarrollo de esta idea se sumó una institución más, pensar en el e compromiso y continuar el trabajo en red con otras instituciones, fue parte del motor del proyecto. Así se consolidó una articulación interinstitucional entre la Escuela Maternal, la Escuela Técnica N.º 1 de Monteros y la Escuela Benjamín Zorrilla, generando un verdadero puente entre niveles educativos y fortaleciendo el impacto comunitario del proyecto. Desde la Escuela Técnica se trabajó el diseño de los carros, permitiendo que los estudiantes de Nivel Secundario, contarán con prácticas y aportarán su conocimiento al proyecto.

“Delicias sobre ruedas” es hoy una propuesta en expansión, con impacto territorial y proyección nacional. La participación en la Feria de Ciencias no solo reconoce el trabajo de los más pequeños, sino que visibiliza el poder de la educación pública cuando se articula con compromiso, creatividad y vocación social, es por ello que desde la institución esperan que el proyecto extienda su red de solidaridad, bajo el acompañamiento y articulación con el Ministerio de Educación, para poder llegar a otras instituciones y sumar así, más tecnología solidaria a las escuelas.

Desde el juego, la empatía y la investigación, los niños demostraron que pensar en el otro también es aprender y que no importa la edad, todos pueden contribuir a mejorar los espacios institucionales educativos, cuando se trabaja en conjunto.

🧒👧 Autores del proyecto con sus señoritas:

Salita C / Seño: Noelia Rojas

🧒👧 Sala D / seño: Débora Lescano