Llegó el primer vuelo de Panamá - Tucumán, que conecta la provincia con el mundo

El tradicional “bautismo de agua” se realizó en el Aeropuerto Internacional teniente Benjamín Matienzo, con la presencia de autoridades provinciales, nacionales y directivos de la compañía aérea.

En la madrugada de este jueves arribó al aeropuerto el vuelo inaugural de Copa Airlines que une a la provincia con Panamá, habilitando una conexión estratégica con más de 80 destinos internacionales en 33 países.

El acto de apertura de la nueva ruta fue encabezado por el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, en representación del gobernador Osvaldo Jaldo, acompañado por el presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya; la vicepresidenta, Inés Frías Silva; el secretario general, Marcos Díaz; el gerente general de Copa Airlines, Cristian Rodríguez; el titular de la Cámara de Turismo de Tucumán, Héctor Viñuales; el legislador y presidente de la Comisión de Turismo de la Honorable Legislatura, Francisco “Pancho” Serra; el coordinador del Instituto de Promoción Turística de la Nación, Nicolás Etcheverrito; y el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín. También participaron intendentes, comisionados comunales y representantes del sector privado del turismo provincial.

La concreción de esta ruta es el resultado de un proceso iniciado en abril pasado, cuando el gobernador Osvaldo Jaldo anunció el nuevo servicio aéreo durante un acto en Casa de Gobierno. Ese anuncio fue acompañado por una intensa campaña de promoción desarrollada en julio y septiembre, destinada a visibilizar la importancia de la conectividad aérea en el crecimiento turístico y económico de la provincia.

El vuelo directo Tucumán–Panamá operará con tres frecuencias semanales, permitiendo a los pasajeros acceder de manera ágil y competitiva a destinos clave en Estados Unidos, México, el Caribe y Sudamérica. La ruta no solo potenciará el turismo receptivo, sino que también abrirá nuevas oportunidades para los sectores productivos y comerciales que buscan expandirse hacia mercados internacionales.

Este avance es fruto de una gestión planificada y del trabajo conjunto entre el Estado provincial, el sector privado y la compañía aérea. Con la llegada de Copa Airlines, Tucumán se posiciona en un nuevo nivel de competitividad regional, consolidando su perfil como destino turístico y como plataforma estratégica para el comercio exterior.

“Con esta nueva ruta internacional Tucumán captará mercado de Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja; no será algo que beneficiará solo a los tucumanos, es un volumen de personas que asciende a casi 4 millones de potenciales pasajeros”, afirmó el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, en representación del Poder Ejecutivo.

El presidente del Ente Tucumán Turismo (ETT), Domingo Amaya, resaltó la trascendencia de la ruta: “Desde el inicio de la gestión, uno de los objetivos principales fue mejorar la conectividad aérea. Con este vuelo, damos un paso gigante para mostrar al mundo lo que Tucumán tiene para ofrecer en turismo, cultura, industria y producción”.

En la misma línea se expresó la vicepresidenta del ETT, Inés Frías Silva, quien recordó las primeras charlas junto a Amaya en la que proyectaban “ventanas que abrieran a Tucumán hacia el mundo”. “Sentimos un orgullo inmenso porque con esto se acercan miles de oportunidades para muchas personas”, auguró.

“La gente que tome este vuelo va a descubrir que Tucumán tiene todo; de hecho ya estamos trabajando con agencias de viaje provenientes de Estados Unidos y Canadá que enviaron en este vuelo a sus representantes para que tomen contacto de primera mano con la oferta tucumana”, contó.

De esta manera, la provincia suma una conexión internacional clave y reafirma el rumbo marcado por la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo: integrar a Tucumán con el mundo y generar más oportunidades para todos los tucumanos.

Detalles de la ruta Panamá-Tucumán

Copa Airlines operará tres vuelos semanales que unirán Tucumán con el Hub de las Américas en Panamá, brindando acceso a 88 destinos en 33 países de Norte, Centro, Sudamérica y el Caribe. Los vuelos partirán desde Panamá los lunes, miércoles y sábados a las 16.35 (hora local), con arribo a Tucumán a las 0.35. En sentido inverso, despegarán desde el Benjamín Matienzo los martes, jueves y domingos a la 1.50, llegando a Tocumen a las 5.35 (hora local).