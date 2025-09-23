La 2017 de Ñuñorco se consagró campeón de la Copa de Plata en la Liga Tucumana de Fútbol

La pasión y el futuro del fútbol monterizo volvieron a decir presente. La categoría 2017 de Ñuñorco se consagró campeona de la Copa de Plata de la Liga Tucumana de Fútbol tras vencer por 2-0 a la Escuela Decana, en un encuentro donde brilló Baltazar Villafañe, autor de los dos tantos que sellaron el triunfo.

Los pequeños “Tigres” mostraron carácter, orden y entrega durante todo el torneo, y coronaron su esfuerzo con una final impecable que llenó de orgullo a la familia rojiblanca.

El plantel campeón estuvo conformado por: Mateo Burgos, Thiago Campissi, Luis Campissi, Nahuel Acosta, Juliano Herrera, Sebastián Zelarayán, Santino Medina, Mateo Medina, Felipe Lizarraga, Amir Sierra, Mateo Valdés, Teo Toloza, David Nieva, Benjamín Dib, Baltazar Villafañe, Xiomara Décima, Nicolás Ásper, Máximo Rodríguez, Yasim Córdoba, Nahuel Ledesma, Leonel Olivera y Mateo Leguizamón.

El equipo fue dirigido por los profes Augusto Nieva e Iván Vallejos, con la coordinación de la profesora Carla Laguna.

Con este logro, Ñuñorco demuestra una vez más que su semillero continúa firme, formando no solo futbolistas sino también valores que sostienen la identidad del histórico club monterizo