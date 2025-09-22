Cuatro años de cárcel para un hombre que mató de dos puñaladas a su vecino en León Rouges

Un tribunal halló a César Villagrán culpable del delito de homicidio simple con exceso en la legítima defensa, en perjuicio de Gustavo Rodrigo Argañaraz. El 25 de agosto del año pasado, una pelea entre ambos durante una reunión terminó en el trágico suceso.

Este lunes en los tribunales del Centro Judicial Monteros, quedó concluido el juicio oral y público llevado adelante en el marco de la causa donde se investigó el crimen de Gustavo Rodrigo Argañaraz (23), hecho ocurrido en la madrugada del 25 de agosto de 2024, en la localidad de León Rouges.

Por fallo unánime, el tribunal integrado por los jueces Marcos Núñez Campero, Matías Graña y Juan Fernando Saracho Daza resolvió condenar a César Fernando Villagrán (38) a cuatro años de prisión como autor penalmente responsable del delito de homicidio simple, con exceso en la legítima defensa.

Según la acusación efectuada por la Unidad de Delitos Contra la Propiedad y la Integridad Física, a cargo de Mónica García de Targa, el domingo 25 de agosto de 2024, aproximadamente a horas 07.00, la víctima se encontraba con el acusado sobre calle Salta, a unos diez metros de intersección con calle 9 de Julio de la localidad de León Rougés.

En esas circunstancias, Villagrán con un cuchillo en mano le asestó dos puñaladas a Argañaraz en la región paravertebral y otra en región lumbar, causándole heridas punzo cortantes que lo llevaron a la muerte en forma inmediata. Por el sangriento episodio, la fiscalía había solicitado la pena de 16 años de cárcel para el autor del crimen.

En su resolución, los jueces establecieron que, con base en las pruebas vertidas durante el debate, se produjo en pelea entre ambos durante una reunión vecinal. Fue en esas circunstancias donde la víctima sacó un cuchillo con el que amenazó al imputado, quien finalmente le quitó el arma blanca para luego asestarle dos puñaladas por la espalda.