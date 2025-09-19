viernes 19 de septiembre de 2025
Monterizos
Cultura y sabor en Monteros: se vivió una jornada inolvidable con Canta Tucumán y el Concurso del Sánguche de Milanesa

El Gimnasio Municipal fue escenario de dos eventos que celebraron la identidad tucumana con música y gastronomía

Con gran convocatoria, Monteros fue sede de una jornada que combinó talento artístico y tradición culinaria. La noche del jueves permitió a vecinos de Monteros deleitar los mejores sanguches de milanesa y disfrutar de un espectáculo musical.

En el marco de Canta Tucumán 2025 la joven Carly Castro se consagró como ganadora del certamen folklórico. La artista deleitó con su propuesta, que se llevó todos los aplausos.

La difícil elección gastronómica

El 4º Concurso Provincial del Sánguche de Milanesa reunió a 20 sangucherías que ofrecieron al público sus variadas propuestas en sabores. La representante de Aitana (Sargento Moya) se llevó el premio a la sanguchera más rápida, y en la categoría mejor sánguche, los reconocimientos fueron para Alem (1.º puesto), Mr Max (2.º) y El Plumudo (3.º).

Estuvieron presentes el Intendente Francisco Serra, el Legislador Pancho Serra, el titular del Ente Cultural de Tucumán, Arq. Humberto Salazar, concejales, funcionarios municipales y vecinos de toda la región.

