Un velódromo, Ñuñorco campeon en Voley y Social en natación: 5 datos que quizas no conocías

Monteros tiene más de 270 años de historia y anécdotas poco conocidas: el primer título de vóley provincial, la generación dorada de la natación, el antiguo velódromo escolar, la Plaza Bernabé Aráoz y el origen de sus calles principales.

En sus 271 años de historia, Monteros se consolidó como una ciudad clave del sur tucumano, con identidad cultural, deportiva y social. Sin embargo, existen anécdotas y datos históricos que no todos conocen y que forman parte de la memoria viva de la comunidad. Aquí, un repaso por cinco curiosidades monterizas que ayudan a comprender mejor su trayectoria.

1. El vóley, pasión desde los años 50

En la década del 50, Monteros ya respiraba vóley con fuerza. Clubes como Monteros Deportivo y Atahualpa animaban la competitiva Liga Tucumana. En 1956, ambos equipos ascendieron a la máxima categoría, siendo los únicos representantes del interior. Ante la dificultad de viajar en ferrocarril a la capital, el Club Ñuñorco puso un colectivo a disposición de los jugadores y formó un seleccionado con ambas instituciones. Ese equipo logró un hecho histórico: en 1957 se coronó campeón provincial de Primera División, el primer título de vóley para Monteros.

2. El velódromo de la Escuela Normal

En las décadas de 1920 y 1930, la Escuela Normal Julio Argentino Roca contaba con un velódromo propio, donde los ciclistas entrenaban y competían. Ese mismo predio se transformó años más tarde en el Gimnasio Municipal Profesor José Nicolás Russo, emblema del deporte monterizo.

3. La generación dorada de la natación

En 1951 se inauguró la pileta semiolímpica del Club Social Monteros y un año más tarde el profesor Luis Diandre formó el primer equipo de natación. En 1952 se realizó el primer torneo en la ciudad, con gran repercusión. Al poco tiempo, nadadores como Héctor “Tin” Araoz, Fernando Rezoagli, Guino Carbone y Eugenio Bertero fueron seleccionados para representar a Tucumán y al NOA en torneos nacionales. El logro mayor llegó cuando cuatro monterizos se consagraron campeones argentinos infantiles en Buenos Aires, un hecho inédito para la ciudad.

4. La plaza que cambió de nombre

La actual Plaza Bernabé Aráoz fue originalmente conocida como Plaza Central. En 1878 adoptó el nombre en homenaje al prócer monterizo y héroe de la independencia. En su centro se levantaba una pirámide de piedra con placas conmemorativas, que fue reemplazada en 1916 por la actual Fuente de los Delfines, inaugurada durante el centenario de la Independencia.

5. Los nombres originales de las calles

Entre 1868 y 1884, una ordenanza dispuso otorgar nombres a las principales calles de la villa. Así, la actual Colón se llamaba Lídoro Quinteros; San Martín era Juárez Celman; 25 de Mayo era conocida como 12 de junio; y Rivadavia como Silvano Bores. Otras, como 9 de Julio (Marcos Avellaneda), General Lamadrid y Leandro Aráoz, conservaron su denominación original. Vecinos recuerdan además que la 25 de Mayo fue llamada en un tramo Carlos Pellegrini hasta la inauguración del puente carretero hacia Villa Nueva.

Monteros, una historia viva

Estos relatos muestran que Monteros no solo es cuna del folklore y el deporte, sino también una ciudad con riqueza patrimonial y cultural, marcada por hitos que siguen presentes en la memoria colectiva. Un recorrido por su historia permite comprender por qué Monteros se mantiene como una de las comunidades más vibrantes del sur tucumano.