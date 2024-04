Historia: La natación les dio los primeros campeones argentinos a Monteros

Hubo una generación dorada en Monteros, y no se la dio ni el fútbol ni el vóley, sino que la natación. Eb el año 1951, y bajo la presidencia del Dr. Regino Racedo (p) se inauguró la pileta semiolímpica del Club Social Monteros. Al siguiente año el Club contrato los servicios de un profesor de natación de Buenos Aires, era el profesor Luis Diandre.

"Inmediatamente comenzó a reunir los chicos de ambos sexos que tenían menos de 16 años, que querían aprender este nuevo deporte. En esa época, no había filtro, el agua de la pileta se ponía verde en 10 días y tardaba 3 días en limpiarla y 2 en llenarla nuevamente lo que frenaba mucho las practicas", explica Fernando José Luis Rezoagli.

"Ya por el mes de octubre de ese año de 1952, Diandre anuncio a los niños del equipo, que en febrero habría un campeonato provincial para seleccionar los nadadores que debían representar a la provincia en el campeonato infantil Evita a realizase en Buenos Aires. El entrenador pudo anotar alrededor de 30 niños que deberían competir en Monteros para selecciona al equipo que debería viajar a Tucumán para el torneo.

Rezoagli, en su relato detalla; "Unos días antes de navidad de ese año de 1952, se realizó en la pileta del club social Monteros el primer torneo de natación, del cual saldría el equipo que representaría al club ante el resto de los clubes de la provincia". "Fue un acontecimiento muy importante, los cuatro costados de la pileta están llenos".

"Esa misma noche ya estaba constituido el equipo de aproximadamente 15 niños, todos pertenecientes a la categoría "Infantiles" que era de 13 a 15 años. Podemos nombrar entre esos primeros integrantes del equipo de natación de Monteros a Enrique "Quique" Rodriguez, Héctor "Tin" Araoz, Eugenio "Pollo Bertero", "Finto" Amhad, Fernando "Carozo" Rezoagli, Clodomiro "Pelado" Toledo, Pedro "Boliviano" Cruz, Gino Carbone, Eduardo Logarzo, Elene Risso Pátron, "Lolin" Ismail y varios más", cuenta.

"En los primeros días de enero de 1953, debían presentarse en la pileta del departamento de educación Física de San Miguel de Tucumán, para competir con todos los clubes de la capital, Monteros era el único equipo del interior. "De ese torneo iban a surgir los nadadores que representarían a la provincia de Tucumán en el campeonato del Noroeste frente a las provincias de Salta, Jujuy, Santiago del Estero y Catamarca."

Rezoagli cuenta sus vivencias como si no hubiesen pasado los años, con lujos y detalles. "En la categoría infantil todas las carreras eran de 50 mts y se participaba en los cuatro estilos y en una posta de 4x50 metros libres. Para cubrir estas pruebas se necesitaba un equipo de once nadadores para presentar a las provincias". "Al finalizar este torneo, los once nadadores estaban integrados con siete de todos los clubes de la capital y cuatro de Monteros, lo cual significo un resultado brillante",

Los cuatro de Monteros que debían integrar el equipo de la provincia eran Héctor Araoz, Fernando Rezoagli, Guino Carbone y Eugenio Bertero. La Estrella era Héctor Araoz porque él se había clasificado en dos estilos, espalda y estilo libre.

Los viajes

El nadador monterizo, explica que una semana después de aquella competencia en la capital provincial. El equipo de Tucumán viajó a Salta para armar el equipo que representará al Noroeste, siendo los cuatros monterizos que volvieron ganar e integrar ese seleccionado. "La participación de los nadadores de Monteros era cada vez más significativa".

"Al regresar de Buenos Aires, los cuatro nadadores de Monteros eran campeones argentinos, esto fue un suceso de gran importancia para nuestra ciudad, nunca antes había tenido un campeón argentino en ningún deporte", cuenta con emoción. "De esta manera Monteros se constituyó en un importante referente de la natación infantil de la provincia". Al año siguiente de repitió esta historia, pero esta vez se tuvieron que conformar con el segundo puesto.

"Con el correr del tiempo, los clubes de Tucumán comenzaron a climatizar sus piletas, lo que significó que la natación dejo de ser un deporte de verano. de manera que los clubes que no pudieron con su infraestructura no pudieron seguir compitiendo, y así, la natación de Monteros fue decayendo.

El relato de Fernando José Luis Rezoagli para Los Olvidados.