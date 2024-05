Patricio ya tiene su medicación: “estamos infinitamente agradecidos“

Las redes sociales son una fuente inagotable de solidaridad y compromiso. Ayer, Norma Núñez, la mamá de Patricio, el nene monterizo que sufre parálisis cerebral, publicó en su Facebook, el desesperante momento que sufría con su familia por la falta de un importante medicamento que es vital para la vida del niño.

Hoy, Norma, escribió un nuevo posteo y esta vez con una gran noticia. "Conseguimos una caja de Tetrabenazina". "El señor Ministro Regino Amado por intermedio de MONTERIZOS, quien está presente en cada movida y sobre todo si es solidaria, nos trajo hoy la medicación que mi hijo tanto necesita".

"Estamos enormemente agradecidos por su rápida y desinteresada gestión, ya que solo pidieron que le entreguemos pedido e historia clínica", dijo Norma, "Aprovecho para agradecer también a todos Uds que se preocuparon, compartieron, subieron a sus historias, mandaron msj, putearon a la obra social, llamaron, etc".

Al mismo tiempo agradeció también a: Pancho Serra que tb se puso a nuestra disposición, al Dr Posse que abogó desde temprano defendiendo nuestra causa, al Señor Fernando Tula quien me iba a prestar unos comprimidos, a una mamá hermosa de Bs. As llamada Adriana quien se comprometió en mandarme un blister por encomienda, etc".

"A todos los que con tan solo pensar en Patricio ya ayudaban a que este estado de paz y tranquilidad de saber que tu hijo va a tener la medicación, ahora sea una realidad", cerró su posteo.