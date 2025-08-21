El MPF explicó detalles de las medidas que llevan adelante por las quemas de cañavarelas

El Auxiliar Fiscal del Ministerio Público Fiscal del Centro Judicial Monteros, Dr. Hugo Campos charló con MONTERIZOS y explicó como se llevan a cabo las medidas judiciales en los campos e informó que todo los procedimientos se dan cumpliendo todas las garantias constitucionales y procesales. La Unidad Fiscal Especializadas en Delitos Contra La Propiedad y la Integirdad Fisica que dirige la Dra. Monica Andrea Garcia de Targa, avanza con las causas por la quema de cañaverales que se produjeron semanas atrás en diversas fincas del sur tucumano.

Campos explicó que actualmente se investigan tres hechos tipificados en el artículo 186, inciso primero, del Código Penal, relacionados con incendios intencionales que afectan la seguridad pública. Las causas llegaron a la Fiscalía a través de distintos canales: intervenciones de la División de Delitos Rurales y Ambientales de la Policía de Tucumán, informes del Departamento de Criminalística de ECIF y denuncias de ciudadanos al número telefónico habilitado por el Ministerio Público Fiscal.

“En todos los procedimientos el accionar se realizó con estricta observancia de las garantías constitucionales”, destacó el fiscal. En ese sentido, precisó que se llevaron a cabo audiencias de control ante jueces de garantías, quienes avalaron la legalidad de las medidas, aceptaron la formalización de los cargos y dictaron medidas coercitivas para asegurar el avance de las investigaciones.

El funcionario judicial señaló que la Fiscalía cuenta con personal técnico especializado encargado de elaborar informes técnicos y pericias ambientales que permitan determinar responsabilidades. “El objetivo es averiguar la verdad y lograr que se cumpla la ley, estableciendo quiénes son los responsables de estos hechos”, subrayó.

Asimismo, Campos aclaró el procedimiento que sigue a una denuncia ciudadana: la Policía toma intervención y comunica la situación al Ministerio Público Fiscal, que a su vez garantiza el cumplimiento de los recaudos constitucionales bajo la supervisión de los jueces. “En los tres hechos investigados hasta ahora, los jueces declararon la legitimidad y legalidad de los procedimientos”, precisó.

Frente a las críticas de algunos cañeros que denunciaron una supuesta persecución, Campos remarcó que las actuaciones se realizan con las herramientas legales vigentes y bajo estricto control judicial. “La ley alcanza tanto al propietario de la finca como a la persona que sea encontrada in fraganti iniciando fuego en los cañaverales o pastizales”, concluyó.

Finalmente, pidió a la ciudadanía colaborar denunciando estos hechos al número de contacto habilitado por el Ministerio Público Fiscal , subrayando que se trata de un delito que afecta no solo al ambiente, sino también a la seguridad pública y vial.



