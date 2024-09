Juan Olea Rodríguez ganó en la cuarta fecha del karting tierrero tucumano

Juan Olea Rodríguez consiguió un gran triunfo en la cuarta fecha del campeonato tucumano de karting tierrero que se corrió en trazado de la localidad de Lamadrid, en el sur de la provincia.

La 110 Escuela, tuvo una gran carrera y el pequeño piloto de Monteros, pellizcó la carrera al sufrir el abandono de Valentino Sucar. De esa manera, Olea Rodríguez se llevó el trofeo mayor de la categoría. El segundo fue para Gerónimo Faccioli y el tercer lugar del podio quedó en mano de Benicio Gil Hoffmann.

Por su parte, Amparo Carrasco Aráoz culminó en cuarta posición en la 110 Juniors. En esa categoría, el ganador de punta a punta fue Santiago Sanabria, el los restantes lugar del podio fueron para Valentino Uñate y Ana Paula Almonte Gil.

En la 150 B, Horacio Godoy cruzó la meta en primera posición, delante de Luis Borquez. Pero al término de la misma, el piloto monterizo fue excluido de la competencia ya que los comisarios deportivos informaron que recibió ayuda externa. "El detalle es que se me salió el pontón derecho derecho y según el criterio técnico no me da el peso mínimo por reglamento y recibo la exclusión", explicó Godoy en sus redes sociales. La clasificación final quedó para Borquez, mientras que el segundo puesto quedó para Pablo Ortega y el tercer lugar el campeón vigente, David Rivera.

La primera de las finales fue la de la categoría 150 B, en la que se vio un duro duelo en las primeras vueltas entre Horacio Godoy y Luis Borquez, terminando en ese orden en pista. Pero finalizada la carrera, Godoy fue excluido por ayuda externa y Borquez quedó como ganador. Segundo en una gran remontada finalizó Pablo Ortega, que consigue su primer podio en la categoría, y tercero terminó el campeón David Rivera.

En la categoría de los más chiquitos, la 110 Escuela, Juan Olea Rodríguez capitalizó el abandono de Valentino Sucar para llevarse en triunfo.

En la 150 Escuela, el triunfo contundente y sin problemas se lo llevó Valentino de la Riestra, que dejó segundo a Juan Martínez, que le ganó la pulseada a Mateo Gómez Juárez.

En la categoría 150 A, luego de una buena largada en la que pudo quedar en el primer puesto, Lautaro de la Riestra ganó de punta a punta. Fue una carrera en la que tuvo que aguantar durante todas las vueltas a Remigio Agüera, que lo siguió muy de cerca hasta el final. Tercero quedó Daniel López.

En la categoría 150 C, Marcos Mercado consiguió un contundente triunfo, dejando atrás a Gustavo Ortega y a José Medina, quienes hasta promediando la carrera tuvieron una dura lucha por el puesto.

El cierre, como de costumbre, fue de la categoría 160, en la que Luciano Mercado sigue siendo imbatible. Esta vez, con un excelente ritmo, no le dio ninguna chance de pelearles el puesto a Carlos Rivera, que fue segundo, y a Patricio Cruz, que fue tercero en su debut en la categoría