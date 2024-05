Lysset, la “Barbie Tucumana“, lanza un nuevo single en búsqueda de la transición como artista

"Estrella" se llama el nuevo single de Lysset, la "Barbie Tucumana", que verá luz el próximo 23 mayo a las 20:00 por las redes sociales. Por este lanzamiento, MONTERIZOS charló con artistas sobre este desafió y la búsqueda de sus sueños.

"Ésta canción esta dedicada a todas las personas que me acompañaron desde un principio, sobre todos los niños que no tiene maldad, y que siempre me piden que haga un tema para ellos", cuenta Lysset, que ahora eligió el camino de la música para niños y adolescentes.

"Estrella es una fusión entre el k-pop, pop y electrónica", explica, y comenta que se siente muy orgullosa por todo lo que le está pasando. "Con está canción me abro camino a una transición de lo que es la "Barbie Tucumana", la cual me dio todo, y estoy muy agradecido por que sin ellos no estaría en donde estoy hoy", dice,

"La canción trata de los sueños de seguir adelante a pesar del bulliyng que hay sobre todo en los niños", comentó, y además, agregó que los niños y jóvenes deben seguir sus sueños y no detenerse. "Yo les digo que sigan adelante, luchen por sus sueños, porque cuando uno confía y sabe quien es las cosas salen mejor". "Es un tema para bailar, cantar y también para reflexionar", deslizó.

Por último indicó que todo esto que esta viviendo lo quiso hacer toda la vida. "Ahora se me ésta dando la oportunidad y tengo todas las expectativas puestas".

Por último expresó: "Quiero me conozcan como Lysset. "La Barbie Tucumana o la Barbie Argentina surgió de la gente, de todas las niñas y niños que me siguen diciendo Barbie, pero ahora estoy camino a un transición".