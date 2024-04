Medina Ruiz confirmó 25.000 casos notificados de dengue en Tucumán

Durante una conferencia brindada por el gobernador, Osvaldo Jaldo, en Casa de Gobierno, el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, analizó la situación sanitaria de Tucumán con referencia al impacto territorial de la epidemia regional de dengue que afecta a la Argentina y a la provincia. Comunicó que a partir de muestras de laboratorios se pudo registrar 25.000 casos positivos de dengue notificados y cuatro personas fallecidas por la enfermedad.

Medina Ruiz detalló: “Según la Organización Mundial de la Salud es la peor epidemia de la historia de dengue en la región. Brasil con más de dos millones de casos y Argentina más de 230.000 casos. Estamos hablando del Boletín Oficial que salió el domingo y esto va una semana atrasada habitualmente, con casos incluso en La Pampa que nunca habían tenido enfermos autóctonos. Un crecimiento exponencial de la presencia del virus y del mosquito”.

Expresó que la reproducción de los mosquitos tuvo cambios a los conocidos hasta ahora: “evolucionan de huevo a larva y luego a mosquito adulto en muy pocos días. El virus es más agresivo a lo que nosotros estábamos acostumbrados a ver. Virus más virulentos que generan deshidratación y potencialmente riesgo de vida”.

“En ese contexto, Tucumán tenía notificado más de 20 mil casos la semana pasada y esta semana vamos a estar cerca de los 25 mil casos, se trata de casos con laboratorio realizado y sin ellos, aclaramos esto porque existe la duda de que, si ya no se hace el laboratorio para confirmar, no se están sumando los casos y eso no es así, toda persona que consulta con cuadro febril y dolor de cuerpo, fiebre alta, dolor de cabeza, sin cuadro respiratorio, se lo suma a la notificación del total de casos”, explicó.

Cabe destacar que el número de casos activos al momento, en la provincia es de 4600, “son personas que están cursando en este momento dengue. Este es un dato de importancia, porque si existen mosquitos que piquen a estas personas activas, es mucho más fácil de que se continúe este cuadro epidémico”.

Reconocimiento al personal sanitario

Sobre los trabajadores de la salud, Medina Ruiz dijo: “Hemos tenido la autorización y por supuesto el aval del gobierno de la provincia de ampliar la capacidad de oferta, de atención y tenemos un recurso humano muy valioso que yo quiero aprovechar para agradecer y felicitar el trabajo que se viene haciendo porque no se dejó de atender en ningún momento el resto de las patologías”.

“No se dejó de operar. Más de 3.800 cirugías se hicieron en marzo. Más de 70.000 fichas escolares se están realizando. No se dejó de visitar pueblos del interior con los trailers de salud de los Mil Días, de Crónicos, de Vacunación y de la Mujer. Todas las otras actividades de salud se vienen haciendo con normalidad”, informó y comentó que se reforzó la atención de los laboratorios porque un paciente con dengue, “independientemente del diagnóstico confirmatorio con serología, tenemos que evaluar cómo están sus glóbulos rojos y blancos, sus plaquetas, porque de eso depende también el pronóstico y la decisión de que el paciente quede internado o no. Una persona que tiene menos de 50.000 plaquetas tiene que quedar internado para evaluar si el día siguiente siguen descendiendo y necesita eventualmente una transfusión”.

“En la previsión de esta contingencia fuimos haciendo campañas de donación de sangre, tenemos sangre, tenemos plaquetas. Tenemos que tener la disponibilidad de todos estos insumos que son de alto costo. Los laboratorios están cerca de la gente en los lugares donde se atiende, las 24 horas en algunos lugares, en otros las 12 horas, los 7 días de la semana y eso permite que la persona reciba una atención integral, se hace el diagnóstico, se decide la gravedad, se indica la hidratación y prácticamente más del 95% de los pacientes se vuelven a su casa con un riesgo disminuido, habitualmente con paracetamol, con repelente que se le coloca en el lugar de atención”, dijo.

Y puntualizó que los 25.000 son casos notificados: “Probablemente hay un subregistro cuando hay, por ejemplo, feriados largos y demás, que son unos miles más, que no es significativo. Pero esto es el mismo parámetro que usa la Nación, el valor epidemiológico. De todos modos, este es un parámetro y es la cifra que tenemos oficial en base a la carga de datos”.

Sobre los fallecidos

“Tenemos cuatro pacientes fallecidos. Lamentablemente hay dos más que posiblemente se notifiquen el día de hoy. Para notificar a una persona como fallecida por dengue, necesitamos varios elementos. Primero una historia clínica, ver por qué sucedió el fallecimiento. Muchas veces se trata de una persona que tiene un cuadro grave, mortal, que además en ese momento tenía fiebre, se le hace un test y da positivo”.

“La importancia es hacer el diagnóstico con certeza, con la historia clínica, con un seguimiento, viendo las enfermedades previas de la persona, viendo la causa del fallecimiento y posteriormente, cuando tenemos la certeza, le comunicamos a la familia, que son las primeras personas que tienen que enterarse por nosotros, que se hizo un diagnóstico definitivo y luego notificamos públicamente. Es lo que se hace por normativa nacional. Siempre hay un atraso porque eso va a un comité de expertos que hace el análisis de cada una de las personas”, comentó.

“Lamentablemente, cada vez que fallece alguien, primero que es un golpe para la sociedad, es un golpe para el personal de salud. No queremos que nadie fallezca y lamentablemente en esta enfermedad y este serotipo en especial, es muy agresivo en personas jóvenes” y analizó: “Estamos notando cómo personas jóvenes, sobre todo mujeres jóvenes, sin enfermedades previas, llegan muy tarde, con estado de shock, deshidratadas. Muchas veces nos cuesta recuperarlas. No tenemos dimensión de las centenas de mujeres y varones jóvenes que estamos salvando la vida todos los días”.

“Si uno se pone a dimensionar la cantidad de personas que hidratamos en forma urgente y rápida, administrando 7 u 8 litros de suero, inmediatamente que ocurre la consulta, eso es algo que tenemos que valorar. Nuestro recurso humano está continuamente rescatando en forma inmediata a pacientes que consultan y que por supuesto después no son noticias, gracias a Dios”.

“Los signos de alarma que nos tienen que obligar a hacer una consulta inmediata en cualquier servicio de salud, en el más cercano al domicilio, son el dolor abdominal intenso y la incapacidad de tomar líquidos. Recordemos que esta enfermedad es infecciosa, que consume líquidos de por sí y nosotros necesitamos aportar más líquidos y el líquido es agua, tres cuartas partes de agua y una parte en líquido salino que venden en el comercio o eventualmente un suero casero que se prepara con 5 a 6 cucharaditas de azúcar y una cucharadita de sal en un litro de agua. Eso repone las sales que necesita la persona”. recomendó.

“Pero si no tengo la posibilidad de hidratar adecuadamente o si hay signos de hemorragias o vómitos o diarrea, la consulta tiene que ser urgente independientemente del estado general previo. Independientemente si se trata de una persona joven y deportista. Acá el riesgo es para todos”, sostuvo.