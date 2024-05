Patricio, el nene monterizo que sufre parálisis cerebral, necesita urgente una medicación

Un pedido urgente a la comunidad tucumana. Patricio Jalis Núñez, quien padece Dx de parálisis cerebral tipo extrapiramidal, necesita con urgencia la medicación Tetrabenazina 25mg.

"Es una medicación de base, ya que mi hijo tiene muchos movimientos involuntarios y sin ella se desestabiliza, entra en status distónico y hay que internarlo", expresa Norma, la mamá del niño, en un posteo publicado en las redes sociales.

"La obra social Red De Seguros Médicos que nos la debería proveer nos tienen dando vueltas hace un montón! Es una medicación poco usual y muy costosa, conseguimos comprar pero ya se nos está acabando", agregó.

Al mismo tiempo explicó; "Desde hace más de 20 días me dicen que ya llega, el lunes me dijeron que habían traído otra por equivocación que ya mismo reclamaban para que me den la que correspondía y hoy me dicen que tendremos que esperar 1 semana más".

Co mucha preocupación la mamá indicó que solamente tienen comprimidos hasta el día sábado. "Llamamos a una droguería y nos dijeron que lo más rápido que podrán tenerla en Tucumán, será para el día miércoles de la semana que viene".

"Pido encarecidamente, si alguien consume y tiene algunos comprimidos de la misma por favor me presten o se las compro. así mi hijo no se quede sin esa droga que es tan importante para él", dice Norma.

Para eso, dejó su número de teléfono 3815097279 para que puedan contactarse para ayudarla a obtener el medicamento necesario para Patricio.