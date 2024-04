Un gaucho salteño se atrincheró en una concesionaria de Puerto Madero porque no le entregan una camioneta

Abelardo Usandivaras, se encontró en una encrucijada tras una aparente estafa en una concesionaria de Puerto Madero. Luego de desembolsar la abultada suma de $10.000.000 por una camioneta, el hombre denuncia que hace 120 días que no le entregan la camioneta que pagó.

El calvario de Usandivaras comenzó en diciembre de 2023, cuando realizó el pago a la empresa Automotores Sentire, ubicada en Paseo Colón al 1400. A pesar de haber elegido el vehículo y cerrado el precio, su espera se convirtió en un callejón sin salida. "Desde diciembre me pasan de un teléfono a otro y no me dicen el apellido de la representante", expresó frustrado.

El drama de Usandivaras continúo cuando le ofrecieron un automóvil distinto a cambio de la plata que ya había entregado, exigiéndole una diferencia para llevarse la camioneta deseada. "Lo que buscan es que uno diga que sí y te piden que esto no salga a la luz", denunció.

La situación llegó a su límite cuando el gaucho salteño decidió atrincherarse en la misma concesionaria, en compañía de su familia. "Los del campo dormimos en cualquier lado", manifestó en un video publicado por A24, dejando claro su determinación de no abandonar el lugar hasta obtener respuestas.

Con su voz firme, Usandivaras hizo un llamado directo: "Espero que aparezca el dueño de esto, quiero ver al responsable. Ellos dicen que son puros administrativos, si es así que se vayan tranquilos a la casa, yo me quedo cuidando el lugar".