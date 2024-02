"Están dementes, ¿Ahora soy de la casta?": La indignación de los monterizos si tienen que pagar casi $3 mil para viajar

MONTERIZOS salió a la calle para consultar a la comunidad qué opina del aumento que se viene en el precio del pasaje. Entre la indignación, el desconocimiento y la incredulidad, vecinos y vecinas dieron su visión al respecto, aunque todos coinciden en que no podrán afrontar el gasto.

La capital marca los valores de los pasajes, que a los días se trasladan a los viajes interurbanos y de mediana distancia, éste último es el que rige a Monteros; y se estipula que el boleto a San Miguel de Tucumán tendrá un costo de $2880, considerando el 200% de aumento que aprobó el Concejo Deliberate capitalino.

Ir y volver de la capital podría implicar un desembolso de $5.500 diarios, si se sacará ida y vuelta en boleteria. Para un trabajador que tiene que trasladarse 5 días a la semana, eso significa $27.500 y en el mes: un poco mas de 110.000.

Hay quienes al ser consultados por las medidas en la suba del pasaje indicaron con seguridad "totalmente de acuerdo con todas las medidas que se están tomando", pero al escuchar el detalle en el valor hay quienes solo se sonrieron y se alejaron sin emitir más opinión, otros negaron y estuvieron quienes se contradijeron al asegurar que "no vemos las noticias".

La mayoría expresó su malestar, los números no cerrarían en los hogares monterizos:

🗨️ "Yo no viajo a San Miguel, pero si me muevo a Sargento Moya. Lo que gastaría en boleto en la semana, es mi ingreso mensual y tengo dos hijos en la escuela" - Damián R.

🗨️ "Es mentira, me estás jodiendo ¿Día de los inocentes? - Susana M. Docente

🗨️ "Están dementes ¿Ahora soy de la casta? Están locos, desde el presidente, los empresarios, los políticos y nosotros por aceptar lo que está pasando" Miguel Suárez - comerciante

🗨️ "No cierran, los números no cierran. Hace dos meses que me deben del laburo ¿Éste era el cambio?" Agustina Albarracín - Trabajadora del Estado.