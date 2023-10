Todo lo que tenes que saber para las elecciones de este domingo 22 de octubre

En Tucumán, como en el resto del país, los establecimientos ya se encuentran listo para que mañana, desde las 7:00 las autoridades de mesa desplieguen las urnas y la documentación para habilitar las elecciones generales a als 8:00.

Desde las 8:00 y hasta las 18:00, los ciudadanos habilitados para votar, tendrán la oportunidad de elegir al próximo presidente o presidenta de la Nación, o a los dos candidatos que competirán en el balotaje programado para el 19 de noviembre, pero además también diputados.

Los principales candidatos presidenciales en las Elecciones 2023 son los siguientes:

Javier Milei (La Libertad Avanza) Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) Sergio Massa (Unión por la Patria) Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País) Myriam Bregman (Frente de Izquierda y de Trabajadores)

Para saber dónde votás dónde podes acceder al sitio web de la Cámara Nacional Electoral (CNE) y proporcionar tu número de documento, género y distrito de votación, junto con un código verificador. El sistema te informará sobre el nombre y la dirección de la escuela donde debes votar, así como el número de mesa y el número de orden correspondiente. También podes consultar el padrón electoral llamando a la línea gratuita 0800-999-7237 y proporcionando tu número de DNI y género.

Es importante recordar que, aunque generalmente el lugar de votación para las elecciones generales coincide con el de las Elecciones PASO, puede haber cambios, por lo que se recomienda verificar esta información antes del día de la elección.

En cuanto a los documentos válidos para votar en Argentina, se aceptan varios tipos, incluyendo la libreta de enrolamiento o libreta cívica, el DNI libreta verde, el DNI libreta celeste, la tarjeta del DNI libreta celeste (incluso si contiene la leyenda "No válido para votar") y el nuevo DNI tarjeta. Todos estos documentos son válidos para votar, siempre y cuando coincidan con los datos del padrón electoral o sean versiones posteriores. Sin embargo, no se acepta el "DNI en su celular" o DNI digital.

Para los ciudadanos argentinos que residen en el extranjero, el voto es opcional, pero están habilitados para votar si poseen DNI argentino y domicilio en el exterior.

La veda electoral ya comenzó ayer viernes, lo que significa que desde las 8 de la mañana del día anterior hasta las 21 del día de las elecciones, están prohibidas ciertas actividades que puedan interferir con el normal desarrollo de la votación. Durante este período de veda, está prohibida la venta de bebidas alcohólicas.

En el caso de las autoridades de mesa designadas para las elecciones, tienen un plazo de 3 días para excusarse de cumplir esta función, pero debe ser por una razón justificada. La Justicia electoral considera que esta responsabilidad es una "carga pública irrenunciable," y las personas que no asistan a cumplirla sin justificación pueden enfrentar penas de seis meses a dos años de prisión, aunque en la máxima pena prevista no hay prisión efectiva.

Votar es obligatorio para los ciudadanos argentinos nativos o por opción mayores de 16 años y menores de 70 años, y para las personas naturalizadas a partir de los 18 años. Aquellos que no voten y no estén dentro de los grupos de exceptuados deben pagar una multa o enfrentar sanciones de acuerdo con el Código Electoral Nacional. La multa por no votar varía de $50 a $500, dependiendo de la cantidad de infracciones anteriores.

En el caso de no haber votado en las Elecciones PASO, aún puedes votar en las elecciones generales de 2023 si cumples dos condiciones: estar registrado en el padrón electoral y presentar un documento válido para acreditar tu identidad.

Los adultos mayores pueden votar en el mismo horario que el resto de la población, es decir, de 8 a 18 horas. Sin embargo, aquellos con limitaciones o discapacidades, así como las personas mayores y las personas embarazadas o con niños pequeños, pueden solicitar prioridad para votar, de acuerdo con la Dirección Nacional Electoral (DINE).

En cuanto al escrutinio, a las 18 horas se cierran los comicios, y a partir de las 21 horas se comienzan a publicar los primeros datos del escrutinio provisorio, que no tiene validez legal. El escrutinio definitivo, a cargo de la Justicia electoral, comienza 48 horas después de las elecciones y se basa en los datos de las actas de escrutinio elaboradas en los centros de votación el día de la elección. Solo se abren las urnas en el escrutinio definitivo si hay reclamos de los delegados partidarios y el juez lo aprueba.

Para seguir los resultados de las elecciones, se puede acceder a la página oficial de la Dirección Nacional Electoral (DINE) o utilizar la aplicación para dispositivos móviles "Elecciones Argentina 2023," que estará disponible en Google Play para Android y en App Store para iOS.

Si ninguno de los candidatos obtiene el porcentaje requerido por la Constitución para ganar en primera vuelta, se llevará a cabo un balotaje entre las dos fórmulas más votadas. Según la Constitución, un candidato puede asumir la presidencia si su fórmula obtiene más del 45% de los votos afirmativos o al menos el 40% de los votos con una diferencia de al menos 10 puntos porcentuales sobre la siguiente fórmula más votada. Si no se cumple ninguna de estas condiciones, se celebrará una segunda vuelta en un plazo de 30 días posteriores a las elecciones generales, programada para el 19 de noviembre en el caso de las Elecciones de 2023.