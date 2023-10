Los Pumas sufrieron un duro golpe ante los poderosos All Blacks y jugarán por el 3° lugar

En el Stade de France se enfrentaron por la primera semifinal del Mundial de Rugby Francia 2023, Los Pumas y All Blacks y los oceánicos hicieron valer todo su potencial ante el equipo argentino y apabullaron por 44-6.

Los All Blacks anotaron 7 try y quien abrió la cuenta fue Will Jordan, la figura del encuentro quien apoyó tres veces la guinda en el ingoal argentino. Además, anotaron Jordie Barrett, Shannon Frizell (2), Aaron Smith.

El poderío de los de "Negro" fue contundente, en donde una Argentina que empezó ganando 3-0 con un penal de Emiliano Boffelli.

Con este triunfo, los All Blacks esperarán al ganador de Sudáfrica - Inglaterra, partido que se jugará mañana en el mismo estadio. El perdedor, se enfrentará a Argentina por el partido del tercer y cuarto puesto.