Hace 8 años, el cura abusador Ilarraz reaparecía en Monteros para votar

"No puedo hablar, tenes que hablar con mi abogado, él te va a explicar toda la causa. Todo va estar todo bien (sic), discúlpame, todo va estar bien", eso fue lo que le dijo el cura condenado a 25 años de prisión por ser declarado culpable por abuso y corrupción de menores, a un equipo de MONTERIZOS que había montado guardia en la Escuela Federico Moreno a la espera que se acerque a votar en las elecciones nacionales.

No todo estaba bien como decía el abusador a este medio, a cientos de kilómetros seminaristas de Entre Ríos vivian un calvario por los hechos acontecidos en los años 90, y nuevamente en ese momento cuando se animaron a denunciar a la justicia de Entre Ríos.

Luego que se hizo pública las denuncias, a través del medio Análisis Digital, de los abusos, el cura Justo Ilarraz regreso varias a veces a Monteros, muchas a escondidas, algunas públicas, pero siempre manteniendo el contacto con los feligreses más cercanos a la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús del Barrio Ñuñorco de manera semanal.

Desde ese momento, Ilarraz fue separado de su cargo que tenía en la Capilla Sagrado Corazón de Jesús del Barrio Ñuñorco de Monteros. La sociedad monteriza se vio sorprendida por tamaña repercusión que tomó el caso a través de tapa de diarios y los canales de televisión que mencionaban una y otra vez a la ciudad.

Los asiduos concurrente a la Parroquia Sagrado Corazón tenían voces a favor del cura, pero lentamente las defensas comenzaron a ser menos. La iglesia de Monteros se llamó a silencio, pero el Obispo Jose María Rossi decía a la prensa en aquel septiembre de 2012 que “Los hechos denunciados han sido tratados oportunamente por medio de un proceso canónico llevado a cabo a su tiempo por la Arquidiócesis de Paraná. "La iglesia hizo todo lo que debía hacer”, apuntó, y dejó en claro que al concluir el proceso en cuestión al sacerdote no se le prohibió ejercer su ministerio. Distinto fue su testimonio a la prensa en este 2018; "No me corresponde presuponer la inocencia o culpabilidad del sacerdote. Si es culpable o no, eso lo tiene que disponer, insisto, la Justicia. Estoy atento al desarrollo del juicio y con la expectativa de que se va a llegar a una conclusión clara. Y bueno, habrá que atenerse a lo que el tribunal decida”, sostuvo hace poco.

El día que MONTERIZOS le tomó las primera fotos en público tras las denuncias

En el 2013, este medio montó guardia en la Escuela Federico donde se desarrollaban las elecciones legislativas, el cura llegó a votar, pero no pudo ser captado por la prensa.

Distinto fue el caso en el 2015, cuando nuevamente un fotógrafo y un periodista de MONTERIZOS montaron guardia en las elecciones generales y lo vieron votar en la Escuela Federico.

El cura llegó acompañado de uno de sus fieles colaboradores, el diacono Manuel Gimenez, quien colaboró a Ilarraz en su pasó por la Parroquia de Barrio Ñuñorco. El cura emitió su votó a las 14:48 de domingo 15 de agosto en la mesa 1.522, tuvo que esperar más de veinte minutos en la fila para poder emitir su sufragio. MONTERIZOS lo abordó luego que cumpliera su deber cívico y al ser consultado por los abusos exclamó y se fue con paso apurado hacia una salida secundaria que tiene la escuela sobre la mitad de calle Rivadavia.

Esas fotos recorrieron el país hasta hace poco, cuando Ilarraz se presentó en los tribunales de Paraná para comenzar su largo camino en la justicia que de a poco va llegando a su fin, con la condena a 25 años de prisión que firmaron en unanimidad los jueces Alicia Vivian, Carolina Castagno y Gustavo Pimentel.