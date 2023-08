Las escuelas sin actividad por el paro docente de este viernes

La docencia fue al paro sin asistencia a los lugares de trabajo y sin movilización este viernes 04 de agosto y las escuelas monterizas quedaron sin actividad. Esta medida de fuerza tiene por motivo los reclamos salariales.

Se esperaba una reunión con el gobierno para el miércoles, pero la misma fue cancelada y pospuesta para el lunes 07 de agosto.

Al respecto, Franco Carletto, periodista de eltucumano, habló ayer con Hugo Brito, secretario general de ATEP, quién manifestó: “El congreso ha determinado un paro de 24 horas para mañana, sin asistencia a los lugares de trabajo y sin movilización. Como ATEP representa a todas las modalidades y niveles abarca a todo el personal que trabaja en estos organismos. Esto lo digo porque a veces se confunden y creen que ATEP solo representa a los maestros y no es así, ATEP tiene representatividad en todos los niveles ya sea maestro de jardín de infante, de grado, secundario, técnico, adulto, todos los que trabajan en el sistema educativo tucumano están representados por ATEP. Además, están adheridos al paro los otros gremios que conformamos el Frente Amplio Docente que son los compañeros de UDET y SADOP”.

Respecto a la reunión del próximo lunes convocada por el gobierno, aclaró: “El lunes vamos a ir a la reunión. Ayer teníamos la reunión a las 09:30 y nos informaron que se pasó para el día lunes, esto ocasionó el enojo de muchísimos docentes y el congreso interpretó todo esto y decretó el paro, no obstante, eso el lunes vamos a estar en casa de gobierno escuchando la propuesta que tienen o dicen que van a tener para traerla y disponerla en el congreso que se va a volver a reunir a las 13:00 y ahí el congreso va a determinar si acepta o no la propuesta y, en caso de aceptarla, se va a firmar un acta de acuerdo y en caso de no aceptarla se llevará adelante medidas de fuerza tal como se discutió ayer de paros con movilizaciones”.

“De parte nuestra tenemos una propuesta que no pudimos poner sobre la mesa porque ayer la reunión no se concretó. Se pide un básico de 125 mil pesos, un inicial de 260 mil y que las negociaciones sean de manera bimestral”, afirmó.

Sobre la adhesión, dijo: “Tenemos una altísima adhesión de muchísimas escuelas que nos están llegando por medio de las redes. Prevemos que mañana en Tucumán no va a haber clases en ninguna escuela en apoyo a esta medida”.