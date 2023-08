ATEP va al paro y el viernes no habrá clases en las escuelas tucumanas

El Secretario General de ATEP, Hugo Brito, confirmó que el Congreso de la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales dispuso una medida de fuerza por 24 horas para el próximo viernes por la falta de respuesta del Gobierno, ante el pedido de revisión bimestral y otros puntos.

"El congreso decidió llevar adelante una medida de fuerza el viernes, sin movilización, y permanecer en estado de alerta para la próxima semana. Si no encontramos respuestas a los planteos salariales se van a tomar medidas", explicó Brito a la prensa tras el Congreso.

Según deslizan los educadores, en las próximas horas, se sumarían el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP )y Unión de Docentes Tucumanos (UDT) a la medida de fuerza.

En febrero, los docentes firmaron un incremento salarial del 33,5%, más un incentivo de $8.000, lo que representa en total un 39% de incremento en el primer semestre. Los gremios protestan porque no hubo una suba en julio (se adelantó el porcentaje a junio) y se otorgó -inconsultamente- un monto no remunerativo de $12.000 y no una suba en el salario básico.

Los puntos que solicitan

$125.000 de básico.

Revisión bimestral de los acuerdos salariales.

“Que toda la negociación no incluya en el aumento solicitado los ítems Fonid y jornada extendida ya que los mismos se constituyen con fondos nacionales”.

Sueldo inicial para el cargo testigo de $ 260.000