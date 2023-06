Entregan terrenos para la construcción de viviendas en El Cercado

Durante la lluviosa mañana de este miércoles, se realizó la entrega formal de tierras expropiadas a la comuna de El Cercado. Estas tierras serán destinadas a la construcción de viviendas, un pedido que viene reclamando los vecinos de esa localidad desde hace tiempo.

Semanas atrás, la Legislatura de Tucumán había sancionado la Ley N° 9.585, la cual declara "de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble ubicado en la comuna de El Cercado, en el municipio de Monteros". Las casi tres hectáreas que tiene el terreno disponible para la construcción habitacional, se ubica en cercanías de la Escuela N° 29 Manuel Aldonate.

De la firma de las actas, participaron, el vicepresidente de la Legislatura, y a cargo de la vicegobernación, Regino Amado, el ministro de Obras Publicas, Ing. Fabian Soria y el comisionado comunal, Carlos Juárez, y el secretario de Control de Gestión del Ministerio de Obras y Publicas, Marcelo Soria Catania.

"La rúbrica del acta representa un logro significativo para los vecinos y vecinas de El Cercado, y un paso importante hacia su bienestar, teniendo en cuenta que la disponibilidad de un hogar es fundamental para el desarrollo y la estabilidad de una familia. Este proyecto, que motorizamos junto al delegado comunal, "𝗖𝗮𝗿𝗹𝗶" 𝗝𝘂𝗮́𝗿𝗲𝘇, hoy se hace realidad, cumpliendo con el compromiso asumido en su oportunidad", indicó Amado.

Por su parte, el ministro Soria dijo: "Sabemos la importancia del sueño de la casa propia, sabemos que vecinos de recursos no tan altos puedan acceder a la vivienda y si no es con la presencia del Estado, esto no sería factible". " Hoy se ha concretado la primera etapa, ya tenemos la propiedad, y ahora llegaremos a buscar el presupuesto para que la obra de viviendas se concrete".

Ambos funcionarios indicaron que esto es una política de estado de la mano de Juan Manzur y Osvaldo Jaldo. "Ellos han estado atento a estos pedidos y a la ley de expropiación", manifestaron.

El terreno tiene una medida de 27.000 metros cuadrados.