Temor de vecinos y comerciantes por un nuevo partido de Concepción FC en Ñuñorco

Este sábado 24 de junio, los "Cuervos" de la "Perla del Sur" jugarán ante El "Tricolor" de La Florida por los Cuartos de Final de la primera edición de la Copa Tucumana 2023.

Los que no están para nada contento y felices, son los vecinos y comerciantes de la zona de los barrios El Estadio, La Horqueta, San Miguel y San Francisco, ya que no la pasaron bien durante el encuentro de sábado pasado entre Concepción FC y Atlético Concepción de la Banda del Río Salí.

"Han entrado al negocio y se llevaron cualquier cantidad de bebidas alcohólicas sin pagar, la pusieron en una bandera y se fueron", dijo ofuscado un comerciante.

Por otro parte, vecinos también se enojaron por la cantidad de fuegos artificiales que se tiró en el estadio. "Es algo que está prohibido en Monteros, y los inadaptados de otras ciudades viene a causar malestar acá", comentó una vecina.

Lo cierto que es que la policía desplegará un amplio operativo policial para tratar de contrarrestar y prevenir hechos violentos y delictivos.