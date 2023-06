Continúa la violencia: un árbitro fue agredido durante el fin de semana en Monteros

Un nuevo hecho de violencia se vivió en el fútbol amateur de Monteros. Este fin de semana, luego que Carlos "Grillo" Arias, árbitro que se encontraba dirigiendo Frias Silva Juniors ante Lamadrid por la Nueva Liga Municipal, fue agredido por hinchas del equipo Kolino de la Liga Pirata.

El juez hizo pública la denuncia en las redes sociales y en donde mostró foto de cómo quedó su cara tras la golpiza. ¿Porque hinchas de otro equipo agredieron al árbitro? Según la denuncia, Arias había impartido justicia semanas atrás en el partido Kolino - Matadero. "Cobre un penal para Matadero y luego de eso ingresaron los hinchas de Kolino a agredirme, sino fuera por la gente de Matadero me habrían golpeado con saña".

Esta mañana MONTERIZOS se comunicó con Arias y ratificó los dichos en las redes. "Me pegaron con una barreta en los labios, me rompieron los dientes". "Ese golpe me lastimó por dentro de la boca", explicó el juez, que cada fin de semana imparte justicia en diferentes ligas de Monteros y otros departamentos.

No conforme con la agresión, el árbitro remarcó que le robaron una mochila donde tenía dinero de su trabajo como cosechero del limón. Lo más grave del hecho, es que se produjo en un partido de una liga distinta en donde se inició el primer intento.

"Grillo", como lo conocen todos, indicó que ya hizo la denuncia policial correspondiente y también ante el Ministerio Público Fiscal. "Esta noche, todas las ligas van a tener reunión con la policía y van a ver los pasos a seguir", dijo. Al mismo tiempo manifestó todos los jueces del fútbol monterizo tendrán otra reunión. "

Segunda agresión a un árbitro en menos 15 días

La primera agresión hacia un árbitro ocurrió hace quince días atrás, el 20 de mayo, en la cancha de El Pueblo. En ese lugar, el árbitro Roberto Serrizuela sufrió una salvaje golpiza por parte un jugador.

Por la cobarde golpiza, Serrizuela tuvo que ser traslado al hospital Padilla de la capital tucumana por las graves heridas sufridas.