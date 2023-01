"Petiso, vos tenes que bailar en Cosquín": la emotiva carta de un bailarin monterizo

Lo soñaba desde jovencito, cuando veía por la vieja Televisión Pública (Canal 7 en ese entonces), y tras largos años, cuando pensaba que no iba a llegar, le tocó la posibilidad de subirse al colectivo cultural de la Delegación Oficial de Tucumán, luego de una ardua selección y subió al escenario mayor de Cosquín 2023.

Marcelo Soraire, uno de los cincos artistas monterizos que bailaron en el escenario Atahualpa Yupanqui de la plaza Prospero Molina, escribió una emotiva carta en las redes sociales, y el recuerdo de su padre, el querido y recordado profesor de Educación Física, Cecilio Tadeo "Quiqui" Soraire.

¿Qué artista folclórico no soñó alguna vez con pisar el escenario mayor?, comienza preguntadose Sorarie en el texto, y agrega; Un sueño tan deseado por mi desde los 12 años cuándo vi por primera vez el Festival en casa, y al ver a tantos bailarines talentosos pasar por el escenario, me dije a mi mismo quiero bailar ahí. Un sueño que alguna vez pensé que jamás llegaría cuando decidí "colgar las botas" de manera indefinida allá en 2015.

"Hoy puedo decir con orgullo y mucha felicidad que "Lo he logrado".Palabras que salieron de forma espontánea aquella noche en el escenario al finalizar el espectáculo, mientras saludábamos al público y sin poder contener las lágrimas que caían por mi rostro al miraba al cielo. Pensaba en mi Padre e imaginaba que en algún lugar me estaba viendo y recordando sus palabras que alguna vez me supo decir años atrás, "Petiso, vos tenés que bailar en Cosquín"

Rememora sus recuerdos y avisa que no fue fácil este camino. "Y así pasó, creo que llegó en el momento en el que tenía que llegar y no fue fácil, he fallado muchas veces antes de alcanzar lo que anheló 'aquel niño'. Valió la pena cada tropiezo, cada llanto, cada caída, porque todo fue parte del aprendizaje y de crecimiento.

Por último y ya en un tono nostálgico: El camino fue hermoso y deseo continuar, yendo siempre hacia adelante, porque con todo lo vivido desde las audiciones, los ensayos y la gran noche del festival, hoy puedo decir con total seguridad que éste es mi lugar, mi gente, mi cable a tierra y jamás lo volveré a dejar.

"Cosquín 2023, un sueño más cumplido" , cerró.