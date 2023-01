Arrancó el juicio por Fernando Baez: Declaración de su mamá y el revés del abogado de la defensa

“Debemos decir que habiendo escuchado lo que dijeron el particular damnificado y la fiscalía efectuaron un relato en el que se explayaron de manera clara precisa y en un lenguaje comprensible para todos los que nos encontramos en esta sala”, dijo la presidenta del tribunal.

Después de un cuarto intermedio de una hora y diez minutos de duración, el Tribunal Oral Criminal N°1 rechazó el pedido de Hugo Tomei por unanimidad. Los jueces confirmaron que no se va a hacer lugar a la suspensión del debate.

Entonces, el abogado de los ocho acusados contraatacó y anunció un segundo planteo. Afirmó que si no se sabe qué delito se le imputa a cada uno no se los puede defender. “Qué significa distribuir roles, cuándo se distribuyeron los roles”, pregunta. Y sigue: “Lo traigo a colación porque el particular damnificado nos agregó ciertas características que no están en la línea de la fiscalía y entonces tengo el derecho de pedir una unificación. Hablar de emboscada, de exterminar, son términos valorativos. No entiendo a qué se refiere”. Dice que el caso no tiene acusaciones subsidiarias y pide la reestructuración del proceso para definir la defensa. “Si no conozco de qué se tiene que defender cada uno de ellos no puedo hacer mi trabajo”, sigue.

Améndola replicó que Tomei, otra vez, hace uso de viejos planteos. “Es otra manera del entorpecimiento del inicio del debate”, dijo el querellante.

Burlando retomó la palabra: “Yo quiero hacer una pregunta al Tribunal. Tomei dijo: ‘No tengo teoría del caso’. Yo me pregunto entonces qué hace acá y si sus asistidos no entienden lo que está pasando y deberían entenderlo. Esa es la clave del juicio. Los planteos del doctor Tomei no tienen lógica, a mí entender. Esto tiene que resolverlo el Tribunal, no podemos avanzar en un juicio donde no sabemos si los imputados no entienden lo que está pasando”, Burlando.

Tomei respondió: “Puede que no les guste mi posición, pero siempre está ampara ante la ley”.

La presidenta del TOC intentó mediar en la escaramuza: “No vamos a hacer de esto un ida y vuelta. La función del TOC N°1 es que todos tengan un juicio justo y que los padres de la víctima tengan un juicio justo. Por los planteos y contestaciones empiezo a entender que nos vamos de lo sustancial del debate. De lo contrario se va a hacer eterno. Lo que les pido a las partes es que cuando se les da la palabra es para que se expidan por la incidencia”.

Luego, los jueces se retiraron para deliberar el segundo planteo de nulidad de Tomei. Asegura, insólitamente, que sus defendidos no saben de qué se los acusa.

Hugo Tomei, abogado de los acusados, pidió la suspensión del proceso luego de que Burlando tomó la palabra. “Tengo algo que es mucho mas importante y que +hace que solicite la suspensión del debate después de los alegatos”, afirmó.

“Es muy grave, y lo vengo diciendo desde hace tres años: no hay sentencia que pueda ser válida si el proceso no sigue los lineamientos de la constitución”, siguió Tomei.

Afirmó luego que “se está violando el derecho a la intimidad” y “la presunción de inocencia de los acusados”, con críticas a los medios. Criticó la tarea de la fiscal Zamboni. “No puede ser que se le haya tomado declaración en 25 minutos a los diez”. “Se violentó su derecho a ser oídos”, completó. “A mí me mueve la ley, no la opinión pública”, dijo después,

Iracundo, golpeó la mesa con un puño y hasta pidió la nulidad del proceso, tras un breve entredicho con Burlando.

“¿Para quién es la ley? ¿Para ellos sí? ¿Para los otros no?”, se preguntó Tomei mirando al tribunal: “Entiendo que esto es un escándalo. Pero lo vengo planteando hace tiempo”, completó. Después, mostró un chat de WhatsApp, La presidenta del Tribunal le pidió que no anticipe la evidencia pues pero permitió explicar esta parte, que hace a su planteo de nulidad.

Luego, el fiscal Gustavo García contraatacó: “El planteo de suspensión del debate efectuado por la defensa ya ha sido anulado y lo está reeditando en esta oportunidad”. Así, la fiscalía rechazó el planteo.

Fabián Améndola, querellante con Burlando, continuó: “Desde ya compartimos lo manifestado por el Ministerio Público. Este es un planteo que no es novedoso, que ya ha sido formulado en todas las instancias del proceso y que ha sido resuelto. Introducirlo nuevamente, en este momento, afecta a estar parte fundamentalmente”. “Ellos (los imputados) tuvieron la posibilidad de prestar declaración y se negaron y el doctor Tomei estaba en conocimiento de eso”, acusó Améndola. “Entiendo que el excelentísimo Tribunal debería rechazar este planteo y seguir adelante”, agregó. Así, pidió por el rechazo del planteo de Tomei, en sintonía con la fiscalía.

Luego, los acusados fueron esposados y retirados para un cuarto intermedio de 20 minutos.

Los rugbiers ingresaron a la sala a las 10 AM, rodeados por trece efectivos del Servicio Penitenciario Bonaerense que les quitaron las esposas. Todos ellos llevan barbijos. Los guardias forman una suerte de pared humana alrededor de los acusados, lo que vuelve imposible a los periodistas poder verlos de forma completa.

Poco después de su ingreso tomaron sus asientos los jueces del tribunal, María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari.

Máximo Thomsen, vestido con una camisa blanca, se ubica en la segunda hilera de acusados. Ciro Pertossi, por su parte, viste una camisa verde. Enzo Comelli, una camisa celeste. Blas Cinalli, una chomba verde agua. Los jueces requirieron a los acusados que se identifiquen, se quitaron los barbijos al hablar.

“Les hago saber a los imputados que tienen que estar atentos porque en este debate se va a resolver la situación procesal de cada uno de ustedes”, les advirtió la jueza Acosta. Luego, el MPF comenzó la lectura de la acusación, formulada en la investigación por la fiscal Verónica Zamboni. Después, el querellante Burlando tomó la palabra.

El abogado de los Báez Sosa aseguró que los imputados “acordaron y planearon emboscar con la intención de matar a Fernando Báez Sosa. Lo hicieron luego de un incidente menor dentro del local bailable Le Brique, donde la víctima y las personas que la acompañaron intentaron calmar los ánimos, evitar una pelea, recomponer la situación”.

“Pese a esto los acusados tomaron una decisión: tomaron la decisión de matar y mataron. A partir de hoy vamos a demostrar que el asesinatos de Fernando Báez Sosa tuvo como mecánica un asalto por ambos flancos de la víctima, luego se espera que el personal policial que vigilaba la zona se retirara del lugar para así facilitar la tarea y así matar sin riesgo y sobre seguro”, continuó.

“Vamos a demostrar que los acusados tendieron esa noche un verdadero cerco humano con la finalidad de poder asegurarse actuar sobre seguro y tener certeza que su presa no iba a poder eludirlos y mucho menos contar con ayuda, ayuda que demostraremos que otras personas quisieron otorgarle y no pudieron debido a la muralla infranqueable que construyeron sobre la víctima. El crimen fue una lisa y llana ejecución. No estuvieron dispuestos a detener su accionar hasta no ver sin vida al individuo. Cada golpe aplicado tenía un destino y un fin: matar”, siguió.

Así, Burlando incluso pidió la prisión perpetua para los ocho imputados. La jueza Acosta lo corrigió, al decir que “no es un alegato”, es decir, que no es el momento en el proceso para el pedido de pena.

La querella

Poco después de las 9:00, Silvino y Graciela, padres de Fernando Báez Sosa, llegaron a los tribunales de Dolores para ser los primeros testigos en el proceso, en una lista de más de 170 personas que deben declarar.

Junto a ellos estaban sus abogados, Fernando Burlando, Fabián Améndola y Martín Leguizamón. Los padres entraron a la oficina de gestión de audiencias del Poder Judicial, donde firmarán varios documentos y luego ingresarán a la sala de audiencias.

“Me gustaría saber por qué lo hicieron. Solo sé que mi corazón está destrozado”, afirmó Graciela, en referencia a los imputados que ya habían sido ingresados al Tribunal. En la esquina de los tribunales, una mujer desplegó una bandera que dice “Justicia por Fernando”.

Poco después, dos familiares de los acusados llegaron al lugar con las caras cubiertas con barbijos. No hicieron declaraciones a pesar de la insistencia de los periodistas presentes.

14.15 La madre de Fernando es la primera testigo en declarar

Ingresa a la sala de audiencias Graciela Sosa, la madre de la víctima. La jueza Castro le está tomando juramento a la madre de Fernando quien comenzó su declaración con desgarradoras palabras: “Éramos inseparables, eramos una familia feliz”. [Fernando] Era una ángel. Trajo la alegría a nuestras vidas, era todo felicidad”. Y agregó entre lágrimas que “Fernando era un chico feliz, humilde”.

La mujer dijo: “Mi hijo tenía su boleto para regresar [de las vacaciones], pero mi hijo no regresó”. En este momento, la madre de Fernando, recuerda cómo se enteró de la muerte de su hijo y no puede parar de llorar. “Siento tanto no haber podido defenderlo”, dijo entre llantos estremecedores.