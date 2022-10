Iniciativa en Sargento Moya: servicio para estudiantes para cubrir el déficit de transporte

La crisis en el transporte público exhibe en algunas poblaciones del interior tucumano matices dramáticos. En Escaba el servicio de ómnibus cesó durante la pandemia. En Santa Ana, Medinas, Villa La Trinidad, Gastona, Rumi Punco, Villa Chicligasta, Monte Bello, Ciudacita, Alto Verde y Los Sarmiento, la escasa frecuencia de los colectivos obliga a los usuarios a apelar a los transportes rurales. La gente paga entre un 30% y 50% por encima de la tarifa oficial.

Sin embargo, no todas las comunidades disponen de este servicio auxiliar para salir de apuro. Los “piratas” o “rurales” sólo acceden a los pueblos con caminos pavimentados. Por eso Gastona y Escaba no cuentan con transporte rural. “Si al menos los caminos de tierra fueran mantenidos no habría problemas en ingresar a varias localidades sin vías pavimentadas. Pero no, la mayoría es un desastre. Así se te rompe el auto y con lo que sale el arreglo mejor trabajar en lugares seguros”, advirtió José Juárez, transportista rural.

Servicio estatal

En Sargento Moya, ubicado a 8 km al oeste de Arcadia y a orillas de la ruta 324, se da un caso particular. La ruta hasta ahí está pavimentada, pero la lejanía de los centros urbanos como Monteros o Concepción, mantiene al pueblo casi aislado. Por eso la comuna puso en marcha este año su propio servicio de ómnibus para cubrir gratuitamente las necesidades de los numerosos jóvenes que se veían imposibilitados de continuar el secundario y estudios superiores. El servicio tiene recorrido hasta Monteros, ubicado a 22 kms de ese pueblo.

“Siempre fue un problema grave para los pobladores el no disponer de un servicio de transporte público adecuado. La gente se movilizaba como podía. La mayoría lo hacía en motocicletas y así se exponía a serios riesgos ante la inseguridad en las rutas”, contó Sergio Díaz, comisionado rural.

El Exprebus, según se informó, solo dispone de un servicio a las 7 y otro de regreso a las 13. “El déficit en este servicio impactó negativamente en muchos jóvenes que no terminaron el secundario y otros que no pudieron seguir el terciario o la universidad. Por eso pusimos exclusivamente para los estudiantes cuatro servicios de ida y vuelta que se cumplen a las 14, 16, 19 y 22.30 horas”, añadió. El recorrido lo realiza un colectivo contratado por la comuna con fondos del Ministerio del Interior.

También adultos

“Generaba mucha preocupación que en este pueblo de casi mil habitantes los jóvenes terminaban el básico del secundario en la escuela local Francisca Bazán de Laguna y no lo podían concluir en Monteros o Capitán Cáceres. Ahora tienen la oportunidad de hacerlo”, apuntó Díaz. Patricio Carrazano, joven de la zona, valoró la iniciativa destacando que ahora pueden contar con un servicio que cubre los horarios escolares de los estudiantes de primaria y secundaria en sus clases por la tarde. Observó que también se benefician adultos que comenzaron a cursar por la noche un terciario o una carrera universitaria. “Esto se gestionó a partir de la necesidad y las aspiraciones que nos transmitió la juventud de salir adelante con estudios. Nos hicimos eco de esa inquietud garantizando el derecho a recibirse en alguna carrera, de ser profesionales y tener una mejor calidad de vida. Con el transporte se puso fin a un obstáculo serio y de años”, apuntó Díaz. Olga Fernández dijo que el hecho de que los jóvenes tengan un servicio de transporte a disposición “soluciona un problema que postergaba al pueblo en razón de que nadie podía terminar el secundario o capacitarse con otros estudios”. “Todos los jóvenes estaban condenados a trabajar como peones en tareas rurales o emigrar de aquí hacia otras provincias como cosecheros”, dijo.

En Escaba el drama es mayor. Para colmo esta se encuentra a 25 kms de la ciudad más cercana que es Alberdi. Para llegar ahí, la ruta 308 tiene un tramo serrano de tierra de unos 10 kms. “Aquí nos estamos quedando sin jóvenes porque se vive casi aislados. Ningún pueblo puede progresar sin vía de transporte ni caminos adecuados. Si ni si quiera te podes enfermar”, remarcó José Correa.

Lo que afecta el paro: el transporte rural resulta beneficiado

La crisis en el transporte público de pasajeros, que viene desde hace varios años se profundiza en el interior con las medidas de fuerza anunciada por los choferes. La falta de transporte la semana pasada hizo caer sensiblemente el movimiento de consumidores y de las ventas en los comercios de Concepción, Monteros, Aguilares y Alberdi, según denunció Julio Delgado, titular del Centro de Defensa Comercial del Sur. Se advirtió también un alto nivel de ausentismo de docentes y alumnos en establecimientos educativos. La protesta favorece a los transportes rurales, pero en contra de los usuarios que, en algunos casos, pagan más de un 50% por sobre el costo del pasaje de los ómnibus. “El movimiento en las ciudades se frena sobremanera. La situación se complica aún más en algunas localidades que están lejos de las rutas troncales y a las que al tener caminos de tierra, no acceden los autos rurales y solo los colectivos”, planteó Delgado. (La Gaceta)