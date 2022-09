Desde hoy, Tucumán cuenta con un Programa de Endometriosis

“Tucumán es la primera provincia que tiene una Ley de Endometriosis, una de las primeras provincias que tiene un programa para ello. Éste atiende y contiene a mujeres que tienen este problema de salud que quizás no es muy conocido. Por esto, primero queremos visibilizar esta enfermedad, a veces no tan conocida e incluso no tenida en cuenta en el diagnostico por los médicos”, comenzó diciendo el titular de la cartera sanitaria.

En segundo lugar, sostuvo el profesional, una vez hecho el diagnóstico, se busca darle todas las posibilidades terapéuticas para que esa persona pueda tener el tratamiento adecuado, aun sin obra social.

“Hay células de tejidos que están en el endometrio que es la parte más interna del útero, que en lugar de estar ahí están en otro lado, están sembrados sobre el intestino, ovario, lugares donde no tienen que estar normalmente. De pronto, este grupo de tejidos, durante la menstruación, así como el endometrio se hace más grueso, estas células también. Esto puede producir dolor, hemorragias, infertilidad, muchos síntomas que son inespecíficos y a veces no son pensados por nosotros los médicos, y hacemos diagnóstico de colon irritable o dolores menstruales normales”, explicó la autoridad.

Es así que, uno de los ejes del programa es visibilizar este problema de salud, facilitar a la paciente que cuando esté menstruando, padezca estos dolores y vaya al médico, piense en esto.

“Dentro del programa, armamos una red con lugares en cada una de las localidades, para que la paciente que tenga este problema de salud pueda consultar, hacer el diagnostico. Hicimos con la doctora Majul una capacitación para prácticamente todos los ginecólogos y médicos generalistas de la provincia. Cuando se piensa en esto, uno puede encontrarlo”, sintetizó.

Por su parte, la subsecretaria de Salud, doctora Cristina Majul, marcó: “Primero se armó la Red de Endometriosis en Tucumán, que significa detección, tratamiento y seguimiento de estas pacientes. La endometriosis es una enfermedad crónica, invalidante, que requiere que se visibilice”.

Y añadió: “Este programa primero quiere llegar a todos los ginecólogos, que se involucren en el tema, que se comprometan a la visibilidad la enfermedad. En segundo lugar, estamos dando los insumos necesarios porque el tratamiento es muy costoso, es decir los medicamentos, los anticonceptivos que tiene que tomar mensualmente la paciente tiene una cifra alta. Entonces para estas mujeres que no tengan obra social, no podrían asumir este tratamiento. Actualmente, ya están empadronadas las pacientes, están en nuestro sistema informático, tienen un código con el cual todos los ginecólogos pueden ver. Les estamos dando en este momento los insumos”.

Conociendo las historias

Claudia Arrieta, integrante de la Red de Mujeres de Endometriosis y paciente con esta patología, dijo: “Estamos muy emocionadas, por fin llegó este día por el cual luchamos hace muchos meses. Hoy es la inauguración y vamos a dar funcionamiento a este programa que va a favorecer a muchas mujeres que padecen esta patología y a cada persona menstruante que viene sufriendo ya hace mucho tiempo sin un diagnóstico”.

En este sentido, recordó que el mayor trabajo es concientizar: “queremos llegar a todas las mujeres, las jóvenes. La detección temprana es fundamental. Y este programa va destinado principalmente a los profesionales de la salud para que ellos puedan trabajar en el diagnóstico temprano. En mi caso, 20 años pasé por distintos consultorios, médicos, normalizando el dolor de parte de los profesionales. A mí casi me mata la endometriosis, me paralizó los intestinos porque la tenía muy avanzada en grado 4. Ahora vamos a seguir luchando para que otras mujeres no pasen por lo mismo. Es una enfermedad progresiva, muy dañina, y es bueno tener conocimiento”.