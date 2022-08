Por unanimidad, los concejales solicitaron informes técnicos de los trabajos en la Bernabé Aráoz

Los diez concejales de Monteros, aprobaron por unanimidad el pedido de informes de las obras que se están llevando a cabo en la plaza Bernabé Aráoz, que corresponden al ya conocido proyecto de Renovación Urbana presentado en abril de este año a la sociedad.

El concejal Ramón "Toshico" Castro, autor del proyecto junto a Juan Ruiz Moreno, explicó en el recinto que el bloque al que pertenece no está en contra de proyecto. "Tratan de confundir a la sociedad al decir que estamos en contra, lo que nosotros queremos es que se deje de agraviar a la plaza Bernabé Aráoz con esto, nunca llegó a este cuerpo un informe, solamente vimos un video", dijo.

"No lo tienen que presentar en las redes sociales, ellos deben venir al Concejo a presentar los informes técnicos y todas las documentaciones, y esto no es solamente de estas obras, sino de todas", dijo. "Ellos hablan de respeto, pero no están respetando al Concejo con el pedido que hicimos en varias oportunidades".

A su turno, el concejal Omar Pérez, habló sobre la oportunidad histórica del crecimiento de la ciudad, "todos tenemos el mismo signo político, el presidente, el jefe de gabinete, el gobernador, el intendente, y los diez concejales de Monteros, debemos aprovechar para mejorar la ciudad".

"Todos fuimos a la presentación del proyecto y no hubo ninguna objeción, todos estuvimos de acuerdo". "Estoy de acuerdo que no hay que tocar los símbolos culturales de la plaza, y hay que avisarle que eso no se tocará, pero si se renovarán espacios". Al mismo tiempo preguntó a todos los concejales, si ellos no quieren el progreso de Monteros".

También hizo mención que fueron varias las reuniones con los concejales por estas obras, y nunca hubo objeciones u otros pedidos de informes.

Por su lado, la concejal, María del Carmen "Cuyi" Carrillo, coincidió con Pérez al hablar sobre las reuniones en la que participó el Concejo Deliberante para conocer detalles del proyecto. "Yo fui una de las que pregunte y repregunte en cada ocasión que el municipio me invitó", subrayó, pero también manifestó que hay lugares que son patrimonios culturales, y detalló el Mercado, el Juzgado de Paz y la Plaza Bernabé Aráoz. "Comparto el pedido de informe, y Patrimonio tiene que saber todo lo que está pasando", dijo.

Otros proyectos

El Concejo Deliberante aprobó también por unanimidad el proyecto de ordenanza del concurso para la "Creación y Diseño de la Bandera de la ciudad de Monteros". El presidente del Concejo Fabián Giménez, indicó que ya hubo propuestas anteriores años atrás, pero que ahora volvió a renovarse tras reuniones mantenidas semanas atrás con representantes de Ceremonial y Protocolo de Argentina.

Los proyectos para la oficina de Fiscalización de Precios, y pedidos para el ERPSET y EPRET, fueron enviados comisión.