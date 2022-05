Hasta el 24 seguirá habilitado el Censo Digital

Quienes no recibieron la visita del censista, no completaron previamente el cuestionario online y deciden no hacerlo tampoco en esta nueva etapa, se deben comunicar al 0800-345-2022 o enviar un correo electrónico a [email protected] con su nombre, dirección y DNI advirtiendo en el encabezado No he sido censado.