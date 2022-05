Eduardo y Claudio, dos historias de superación y motivación arriba de una bicicleta

Eduardo Rodríguez y Claudio Romano, tenían una vida como cualquier otros deportistas, pero de la noche a la mañana, sufrieron accidentes (de tránsito y domestico) y sus vidas tuvieron cambios rotundos.

Este fin de semana, ambos atletas dieron otra muestra de superación y arriba de una mountain bike, en donde corrieron la participativa de la Vuelta a Monteros, competencia en la que estuvieron presentes más de 200 bikers de toda la provincia.

"Toda la vida hice deportes, a causas de un accidente de tránsito y sufrí la amputación de la pierna izquierda, de ahí en más todo cambio para siempre", dice Eduardo a MONTERIZOS. Rodríguez trabajaba en la fuerza policial, pero también practicaba deportes todos los días, este hecho lo golpeó fuerte, pero no bajo los brazos

Eduardo Rodríguez recorriendo la Vuelta a Monteros.

"Con el apoyo de mi familia, amigos y conocidos, pude salir adelante, y una vez que me dieron el alta, yo solo me propuse salir adelante y tratar de practicar deporte y en el cual otra vez, mucha gente me apoyó", explica. "De ahí en más, volví al gimnasio con el profesor Lucho Grezzana, y el me comentó de la carrera e inmediatamente me dijo que yo estaba loco".

Eduardo cuenta que comenzó a preparar la bici, y junto a su señora salieron a pedalear por la conocida ruta Interpueblo. "Al comienzo tenía un poco de miedo, porque creía que no iba a mantener bien el equilibrio, pero pude dar la vuelta".

Eduardo Rodríguez, Luciano "Lucho" Grezzana y Claudio Romano

"El día de la carrera me sentí muy motivado, con el apoyo de mi familia, que nunca me dejó solo y con toda la gente que estuvo ahí, y quería terminar en el menor tiempo posible y sentirme superado a mi mismo".

Rodríguez, no dejó de mencionar a nadie por apoyarlos en esta locura, padres, esposa, hijos, nueras. "A todos ellos gracias". dijo.

Mis desafíos son superarme cada día

Claudio "AKiles" Romano, marchando por las sendas monterizas

Claudio Romano, conocido como "Akiles", es uno de los bikers que ya tiene varios recorridos en los circuitos de la provincia. "Voy a donde puedo y en donde creo que no voy a sufrir percances", comienza diciendo a MONTERIZOS.

Claudio sufrió la amputación de su brazo izquierdo, tras un accidente casero trabajando con electricidad. "Desde ese momento, todo cambió, pero decidí seguir adelante esforzándome, trabajando y también practicando deportes, era un hombre muy activo".

"Akiles", va viendo las fechas de las carreras, pero además, mira las dificultades de las mismas. "El equilibrio es lo fuerte del MTB, y por mi condición, debo estar atento a todo, pero también ver el camino y que no tenga muchos obstáculo", expresa, y agrega que lo va monitoreando, primero caminando como trekking para saber en detalle como pasar con la bicicleta.

"Lucho me comentó de la carrera, me mostró el circuito, y un par de días, desde San Pablo (lugar donde reside), llegue a Monteros andando en la bici, haciendo el circuito y luego volver a mi casa", detalla. "Fueron más de cien kilómetros para poder llegar".

Claudio destaca el gran gesto del organizador de la Vuelta a Monteros, el profe "Lucho". "El me invitó a su casa, a estar con su familia, pasar la noche de sábado para poder estar a las 8:30 en la largada, sino, no hubiese podido, su apoyo fue fundamental para mi, pero no tan solo esos días, sino en la previa también".

El biker ahora ya tiene en mente la carrera Concepción - La Banderita y cree que va a llegar en buenas condiciones. "Voy a poder, pero también necesito movilidad para poder llegar, no estamos en una buena situación económica con mi familia, pero siempre quiero correr, es algo que me dan más ganas de vivir".

Ovación

Tanto en la largada, pero más en la llegada, ambos corredores fueron ovacionados, por sus compañeros de ruta, como también por el público presente.

Aplausos, llantos, emociones, vivencias únicas de superación, optimismo y fortalezas, de dos deportistas que decidieron no quedarse sentado, sino que a pesar de sus condiciones, le pusieron todo de si, para poder seguir disfrutando de sus vidas.

Ellos se merecen el aplauso de todos, por que son el ejemplo de superación en suelo tucumano.