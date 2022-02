Los juveniles de Monteros Vóley le aportan frescura al primer equipo

Máximo Mansilla y José “Tote” Díaz, punta y liberó, dos de los juveniles que aportan talento al primer equipo “Naranja”, analizaron el Tour 2, pero además no pierden de vista las nuevas fechas, sin descuidar el trabajo diario, tanto en los entrenamientos en doble turno, como en los entrenamientos invisibles.

“Estamos cumpliendo una nueva semana de trabajo, preparándonos fuerte para el Tour 3 de la Liga de Voleibol Argentina en Concepción del Uruguay. Vamos con las expectativas altas, para afrontar los partidos de la mejor manera”, indicó Mansilla, jugador destacado en el Tour 2, y uno de los ganadores del Premio RUS.

“Nosotros los juveniles estamos disfrutando de esta primera Liga. Tener una nueva oportunidad, además una nueva Liga en casa, como lo fue el Tour 2, con la familia y amigos cerca, todos apoyándonos”, detalla, y agrega “uno cuando es chico sueña con jugar una Liga, las expectativas siempre están, y esta oportunidad hay que aprovecharla al máximo”.

“Estoy muy agradecido al club por todo esto por dejarme ser parte de algo tan importante”, manifestó. Por su parte, José Díaz, el juvenil que da sus primeros pasos en el “Naranja”, ya tiene sobre el lomo sus primeros partidos en la élite nacional. “Es mi primera Liga, tratando de disfrutar, todo esto es nuevo para mí”, comenta. “Hay veces que las cosas salen bien, hay otras que no, pero lo fundamental es continuar con el trabajo, con ganas y dejando todo en cada entrenamiento”. Es muy importante el apoyo de mis compañeros y del cuerpo técnico, eso me da toda la confianza”, señaló el líbero.

“Leo (Patti) me pide siempre que haga lo mejor cuando me toca entrar, que dejemos todo en la cancha y en cada pelota la juguemos como si fuera la última. Me toca defender, y trato de cumplir todas las indicaciones que me dan”. Hay que salvar la pelota como sea, a lo que dé, dice entre risas.

Ambos jugadores señalan la necesidad de que el plantel se aleje de esos altibajos que tiene en los partidos. “Por momentos jugamos muy bien, por momentos lo hacemos mal, debemos trabajar para mantener un equilibrio”, dice Mansilla mientras que Diaz explicó que los trabajo en las prácticas son fundamentales para mejorar esos aspectos del juego.

Monteros Vóley ya está listo para su nuevo desafío y hay gran expectativa para estos nuevos encuentros del Tour 3 de la Liga de Voleibol Argentina