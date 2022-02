El Gobierno intervino y se levantó el paro del transporte

El gobernador Osvaldo Jaldo convocó este lunes a empresarios del transporte a una reunión clave en la Casa de Gobierno. Tras el encuentro en el que participaron el secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), César González, junto a Jorge Berreta y Daniel Orell de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT), quedó sin efecto el paro de colectivos y se plantearon mejoras al servicio.

Estuvieron acompañando a Jaldo, los ministros Miguel Acevedo (Interior), Eduardo Garvich (Economía), Juan Pablo Lichtmajer (Educación), el fiscal de Estado Federico Nazur; el subsecretario de la Gobernación, Pedro Sandilli; el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Luis Armando Campos; secretaria de Atención a Familias en Riesgo Social, Lorena Málaga;el secretario de Transporte, Benjamín Nieva; y el legislador Tulio Caponio.

Con un gran esfuerzo, la Provincia garantiza que mañana más de 500.000 usuarios del colectivo puedan tener los servicios normalmente", dijo Jaldo y aclaró que "a pesar de que hay colectivos que son de la jurisdicción municipal y otros que prestan servicios en el interior, hemos solucionado el 100% de la prestación del servicio de transporte público para mañana”.

César González, secretario general de UTA, salió satisfecho del encuentro con el titular del Poder Ejecutivo y anunció que “la Provincia adelantará los subsidios para que las empresas puedan hacer efectivos el pago de las remuneraciones correspondientes”.

El Gobernador nos pidió que levantemos la medida de fuerza anunciada para las 00 de mañana. Le dijimos que no hay ningún inconveniente y que mañana se hará efectivo el pago a los trabajadores”, explicó González y aclaró que “los fondos nacionales de enero y febrero no llegaron por eso tuvimos este inconveniente. Si los fondos nacionales llegan en tiempo y forma no vamos a tener problemas en percibir los sueldos de cada mes”.

A su turno, Jorge Berreta, vicepresidente de AETAT, expresó: “Fue una reunión fructífera en la que se trató el tema coyuntural, que es pagar los sueldos con el subsidio que acreditará hoy el Poder Ejecutivo, correspondiente a febrero, y el adelanto del subsidio de marzo”.

Beneficios para los tucumanos

En otro orden, Gobernador, avanzó en las mejoras al servicio. “Tucumán es una de las provincias más importantes en cuanto a su actividad económica, ubicación geográfica del NOA y NEA, por eso entendemos que tiene que tener un servicio de transporte a la altura de las circunstancias”, afirmó y aseguró que “pensando en los usuarios, llegamos a un acuerdo con los empresarios y trabajadores que a partir de la semana que viene se trabajará en buscar la instrumentación que se necesita para que la Tarjeta SUBE llegue a Tucumán”.

La tarjeta da muchos beneficios a jubilados y pensionados, a amas de casas, a veteranos de Malvinas y otros sectores de la sociedad. No podemos permitir que nuestra provincia no la tenga implementada”, sostuvo Jaldo.

En referencia a la renovación de unidades, el Primer Mandatario expresó que “nos hemos quedado con el parque automotor en el tiempo y por eso pedimos al empresariado un plan de inversión que tenga que ver con comprar colectivos nuevos para prestar un mejor servicio y mejorar la frecuencia”.

Al respecto, Berreta dijo que “trabajaremos en equipo Provincia, Legislatura, sector empresario y la parte técnica para gestionar la tarjeta”.

En esa línea, el vicepresidente de AETAT explicó que “la Nación tiene que poner el equipamiento y el sistema. Está la voluntad de los empresarios, los sindicatos y el Gobierno para que se haga realidad”.

En otro orden, Berreta precisó que con Jaldo también hablaron de la posibilidad de hacer un plan de “renovación de unidades” para que “jerarquizar y mejorar, en un plan quinquenal a corto, mediano y largo plazo, el transporte público”.