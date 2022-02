Video: batalla campal a la salida de un baile en Los Costillas

En la localidad de Los Costillas, que pertenece a la comuna de León Rougés, los vecinos no saben ya qué hacer con las eternas peleas que se dan entre jóvenes a la salida del baile.

"Esto es de todos los domingos y lunes. Salen del baile borrachos y comienzan las peleas. Este lunes se pasaron: entraron a las trompadas al CAPS" indicó con preocupación un vecino a MONTERIZOS.

Enero y febrero son meses de calor, vacaciones, carnavales y violencia en Los Costillas. "Es un descontrol absoluto, no tenemos paz en los fines de semana de verano, porque se habilita el local bailable, pero no hay control policial, no se regula nada. Una cosa es que se diviertan y otra es al grado de violencia al que llegan. Destrozan todo, las peleas son terribles, una masa humana que avanza y no les importa golpear al que sea".

Los vecinos más próximos al local bailable, son quienes peor la pasan. Pero el temor por represalias los mantiene en silencio y encerrados hasta que todo 'pasa', para poder salir de sus hogares.

"Lo de este lunes ya pasó a otro nivel: entraron peleando al CAPS. No les importa si hay gente esperando, ni trabajando".

El mayor temor de los vecinos es que, si no hay un control real por parte de las autoridades, lo próximo a lamentar sea una muerte... O más de una.