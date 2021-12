El Dr. Luis Medina Ruiz asumió hoy como nuevo ministro de Salud

En el Salón Blanco de Casa de Gobierno, el gobernador, Osvaldo Jaldo, tomó juramento a Luis Medina Ruiz, que asumió como titular del Ministerio de Salud de la Provincia. El profesional de la medicina hasta ayer ocupaba el cargo de secretario Ejecutivo Médico del Siprosa asumió en reemplazo de la ministra saliente, Rossana Chahla, que ocupará un cargo electivo en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación.

Del acto participaron la secretaria General de la Gobernación, Silvia Pérez; los ministros: Eduardo Garvich (Economía); Juan Pablo Litchmajer (Educación); Álvaro Simón Padrós (Desarrollo Productivo); Gabriel Yedlin (Desarrollo Social) y Miguel Acevedo (Interior); el fiscal de Estado, Federico Nazur; la interventora del Instituto Provincial de Vivienda, Stella Maris Córdoba; el presidente y vicepresidente de la Legislatura de Tucumán, Sergio Mansilla y Regino Amado; el consejero del Fondo Fiduciario de Inversión, Fernando Juri Debo; los senadores electos Pablo Yedlin y Sandra Mendoza; los legisladores Gerónimo Vargas Aignasse y René Ramírez. Los intendentes Javier Noguera (Tafí Viejo), Francisco Serra (Monteros) y Darío Monteros (Banda del Río Salí) y la ex intendente de Famaillá, Patricia Lizárraga; además de funcionarios y personal del Ministerio de Salud, autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán y del Colegio Médico; y delegados comunales.

También asumieron Miguel Ferre Contreras, como secretario Ejecutivo Médico del Siprosa, que hasta ayer se desempeñaba como director de Gestión Sanitaria del Siprosa, y Gladys Alejandra Mattiacci, como directora de Gestión Sanitaria del Siprosa, que anteriormente se desempeñó como responsable del Centro de Monitoreo del Covid y supervisora de Vigilancia Epidemiológica.

El Ministro tendrá la difícil tarea de conducir un área sensible en momentos complejos que vive el mundo, la Argentina y Tucumán. Le agradezco al doctor Medina Ruíz el aceptar este cargo”, sostuvo el gobernador, Osvaldo Jaldo, en su discurso.

Jaldo, además, destacó la labor de todo el personal de salud. “Quiero agradecer a todos los presentes, quienes estuvieron al frente en momentos difíciles de la pandemia”.

El Gobernador también despidió a la ministra saliente, Rossana Chahla, sobre quien elogió “haber sido electa por la voluntad popular para ir al Congreso como diputada nacional” y por “su trabajo estos seis años junto al gobernador en uso de licencia y jefe de Gabinete, Juan Manzur, y un gran equipo de Salud. Es por eso que hoy se nos hace más fácil la toma de decisiones en esa materia”.

La designación de Medina Ruíz “fue un reconocimiento y un agradecimiento para todo el personal de la salud pública de la provincia que supo estar a la altura de las circunstancias en los momentos más difíciles de la pandemia. Son los que pusieron el cuerpo en todo momento, arriesgando su vida para salvar a los tucumanos”, añadió el Primer Mandatario provincial.

En esa línea, Jaldo aseguró que inició “una etapa nueva, con medidas gracias a las sugerencias del Ministerio de Salud, como el uso del Pase Sanitario con el que Tucumán fue la provincia pionera en el país”.

Pase Sanitario

Respecto a la normativa, Jaldo insistió “que el objetivo es tener a la mayor cantidad de personas vacunadas. Luego de poner en vigencia el DNU, hace cinco días, llegamos a los casi 100.000 vacunados. Vamos por buen camino, pero no debemos confiaros ni bajar los brazos frente a la pandemia”.

Tras el acto, en conferencia de prensa, Jaldo agradeció a los tucumanos que fueron a vacunarse. “Ya hay más de 30.000 personas que no tenían ni una dosis que han empezado sus esquemas. Este es el objetivo del Pase Sanitario. Las vacunas son la única herramienta para contrarrestar el coronavirus”.

Por último, el Primer Mandatario sostuvo que el DNU del Pase Sanitario será avalado mediante la sanción de una ley, el jueves próximo, en la Legislatura y dijo que “al cumplirse una semana del funcionamiento del Pase Sanitario, el jueves nos reuniremos en Casa de Gobierno con el sector empresarial para poder exponerle los resultados que provocó el DNU”.

Por otro lado, Medina Ruiz expresó en su discurso: “acepto el desafío con mucha humildad y responsabilidad, sabemos que tenemos por delante una pandemia que no termina, que al mundo lo está acosando y sabemos que Tucumán no se va a librar de eso. Pero sabemos que tenemos un equipo que estuvo trabajando mucho tiempo, liderado por la señora ministra Rossana Chahla, que ahora va a cumplir otra función y nosotros tenemos la responsabilidad de profundizar nuestra tarea y, por supuesto, desarrollar todos los lineamientos del Gobernador para que estemos más cerca de la gente”.

El flamante Ministro agradeció a la comunidad “que estuvo trabajando con nosotros, que fue a hisoparse, atenderse y vacunarse. Que respondió y se quedó en su casa. A los comerciantes que sacrificaron sus ganancias para cumplir con el cuidado de la comunidad. Al Colegio Médico y la Universidad Nacional de Tucumán, donde nosotros pertenecemos, y a nuestras familias".

Además, comentó: “Comienza una nueva etapa en la que vamos a estar al lado de la comunidad junto al equipo de Salud”.

Completar esquemas de vacunación

En dialogo con los periodistas, Medina Ruiz, declaró: “nosotros salimos de una segunda ola y quizás entrando a una tercera ola. En otros países que uno siempre mira como ejemplos, están en la quinta y sexta ola, con restricciones en este momento, con guardias y terapias colapsadas. Mirando esto, hemos presentado –el Pase Sanitario- al Gobernador y con mucho acierto y celeridad emitió un decreto que está dando sus frutos. A nosotros, al personal de salud, nos duele cuando muere un paciente por no haber estado vacunado. De cada 10 pacientes que fallecen, ocho no estuvieron vacunados o tuvieron una sola dosis”.

Gracias a esta medida, hoy se prevé alcanzar los 100 mil vacunados que no tenían ninguna dosis o que necesitaban completar el esquema.

El Ministro remarcó que su cartera trabajará junto a otros Ministerios en distintas cuestiones: “en salud nos tenemos que unir todos. No tiene que haber diferencias. Quién no quiere una provincia sana, con personas que cuiden su salud, con una pandemia controlada”.

Reporte de contagios

El funcionario dijo que se hisopan diamante 2500 personas y señaló: “Estamos entre 400 y 500 casos diarios. La gran mayoría son pacientes asintomáticos o poco sintomáticos que no requieren internación. La ocupación de camas críticas con respirador es de 14 a 15 pacientes en el sector público, y otros 14 en el sector privado. Pero eso no nos tiene que llevar a confiarnos, porque sabemos que cuanto más personas contagiadas hay se genera un cinco por ciento de casos graves que pueden requerir terapia”.

Es importante respetar los protocolos

Medina Ruiz, sostuvo que “a pesar de los controles, hay fiestas clandestinas y personas que no se cuidan generando nuevos focos de contagios. A lo que apuntamos hoy es a salvar la mayor cantidad de vidas posibles, a que no haya pacientes graves y que no surjan restricciones nuevas”. Y agregó: “Por eso hay que seguir vacunándose y cuidándose. De esto va a depender la curva de contagios”.

Con respecto a la congregación por el Día de la Virgen, el ministro aseguró que “los fieles no van a poder ingresar a las iglesias y se van a realizar respetando todas las recomendaciones sanitarias”. Al momento, informó que el Siprosa instalará un nodo de vacunación en Lules, donde se realiza la peregrinación.

Diálogo con gremios

El Ministro declaró: “la salud es entre todos. No puede haber nadie afuera. Si cuando estamos discutiendo, ponemos al paciente adelante. Todos pensamos primero en las personas. Hay muchas personas en situación crítica económica y, encima, si pierde la salud tenemos que estar todos a la altura de atenderlas. Nosotros somos dialoguistas, no discutimos, consensuamos”