Lluvia de goles en la Liga de Veteranos: 79 en 18 partidos jugados

Grandes partidos se vivieron la mañana del domingo en la Liga de Veteranos de Monteros, donde los mayores resultados se dieron en las victorias de Monteros Premoldeados ante Maldonado por 6 a 1, y El Porvenir ante S.C Nerea por 5 a 2.

El promedio de gol por partido fue de 4,38, y ningún partido terminó empate en empate en 0.

Todos los resultados:

4°Fecha Categoría 33



Zona A:

Yerba Buena 4 vs Nerea 2

El Porvenir 5 vs Belgrano 2

La Barra F.C 2 vs 9 de Julio 3

San Francisco 1 vs Ibatin 2

Zona B:

Manzana 8 2 vs El Churqui 0

Maldonado 1 vs Mont Pre Mol 6

Los Leones 0 vs Sarmiento 2

4°Fecha Categoría 40

Zona A:

La Barra 2y1 3 vs Aero Club 3

C.Muñoz 2 vs Belgrano 0

Los Leones 4 vs V.Alcira 2

Zona B:

Sarmiento 1 vs N.Monteagudo 1

V.Nueva 0 vs Acheral 1

La Barra F.C 3 vs Exp Romero 0

4°Fecha Cateogoría 50

Zona A:

Buffo 4 vs Talleres 1

San Miguel 4 vs Sarmiento 3

Ibatin 1 vs M.Acosta 2

Zona B:

Belgrano 2 vs La Banda 3

25 de Mayo 5 vs T.Quema 1

La Barra 2y1 1 vs Def.de Belgrano 0