El fin de semana en Concepción, las cámaras de seguridad de ese municipio registraron el momento en que un automovilista atropella a un querido y conocido perro de esa ciudad.

En el vídeo se pueden ver como un automovilista, atropella al can y se da a la fuga.

“Se ve que por la 9 de Julio viene este auto a gran velocidad y para para hacer la maniobra y chocarlo. Lo arrastra 30 metros, el perrito salió solo de abajo del auto, es totalmente intencional. Incluso, disminuye la velocidad para hacer la maniobra y llevarlo puesto. La verdad que no sé si el conductor estaba ebrio, pero sí iba muy fuerte. No sé por qué lo hizo, no me cabe en la cabeza”, cuenta María José Aguera al sitio El Tucumano.

Al mismo tiempo indicó que León, tal el nombre del perro, fue llevado a una veterinaria y desde el viernes, el día del accidente, se encuentra internado, y con la posibilidad de que no vuelva a caminar.

“Estamos todos muy tristes por esto, esperamos que se recupere pronto. Es un acto de maldad, no fue un descuido. No me cabe en la cabeza cómo alguien puede haber hecho algo así”, cerró.