¿Qué sobra en Monteros?: Ceniza del ingenio. ¿Qué es gratis en Monteros, aunque nadie lo pide? Ceniza del ingenio. ¿Sirve de algo la ceniza, además de afectar al medioambiente y a la comunidad monteriza? Un artista resolvió utilizarla como método de reclamo: «Conciencia colectiva, arte que no mira para otra parte» es la propuesta de Gustavo Núñez y pide colaboración a los vecinos.

Con una ingeniosa e igualmente irónica propuesta, el reconocido artista de la ciudad de Monteros manifiesta su reclamo frente al daño que causa la ceniza que cubre la ciudad, que le pertenece al Ingenio Ñuñorco.

La semana pasada MONTERIZOS difundió video e imágenes de cómo la lluvia negra queda como un manto sobre toda superficie: material y orgánica. Los reclamos de los vecinos no tardaron en aparecer, aunque también hubo voces que, si bien, reconocieron el hecho, lo justifican indicando que la fábrica da trabajo, una vieja frase, que el resto de la población ya no está dispuesta a aceptar. Bien económico a costa de enfermar, ya no cotiza entre los valores de los monterizos.

Obra en proceso. Foto: Facebook Gustavo Núñez.

Gustavo Núñez sabe que con usar unos gramos de ceniza, de los miles que caen a diario, no se resuelve el problema, pero lejos de quedarse en el reclamo por redes, buscó visibilizar la problemática a través de su arte: en un lienzo comienza a dar forma a emojis «encenizados», expresiones de tristeza, de deterioro…de muerte. La ceniza lo es todo: materia prima, reclamo, repudio y realidad.

Mientras tanto, la ceniza sigue cayendo en los ojos, en los oídos, en las bocas y en las manos de las autoridades. La mancha no sale.