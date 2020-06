En el verano y en los últimos meses de 2019 se dieron casos de intento de estafas vía telefónica, hasta que lo lograron es una oportunidad. El método es el mismo, solo que aprovechando los cobros de IFE, ahora suman también ese beneficio como excusa en el discurso.

Quién llama habla de una manera convincente, y cuenta con datos de algún integrante de la familia, como nombre completo, número de DNI, CUIL, domicilio, y si es jubilado, pensionado, entre otros detalles. Datos sensibles, pero que no son difíciles de adquirir por internet.

A una familia de calle Alberdi la llamó una persona haciéndose pasar por un trabajador de la ANSES, «diciendo que mi mamá debía cobrar un retroactivo de la ‘reparación histórica'» cuenta a MONTERIZOS uno de los integrantes. El estafador les explicó todo «el trámite», primero a la supuesta beneficiaria, y luego a una hija.

En este caso, la familia solicitó a la persona que llamara más tarde, hasta ese momento no habían notado nada extraño, puesto que todos los datos que el supuesto trabajador de ANSES dio, eran correctos. A las 13:30 el estafador volvió a llamar. En esta oportunidad lo atendió otro familiar a quien se le indicó que debía dirigirse al cajero con su tarjeta de débito y poner una clave que le daría. «Me sacó el número de celular y dijo que cuando esté en el cajero, con previo acuerdo de horario, me llamarían para darme la clave. Ya habíamos acordado horario y en ese horario llamó puntual, pero no atendí e insistió. Hablan con tal convicción, que uno no duda».

Al ser consultado el motivo por el cual no volvió a atender, explicó que en ese ínterin llamaron a un conocido que trabaja en ANSES, quien les dijo que «nunca se procede así desde la entidad. Jamás se les ocurra dar datos, ni menos asistir al cajero».

IFE para un familiar fallecido

Otro de los casos fue en el barrio Los Eucaliptos. «A mi casa llamaron, para tramitar el IFE para ‘Pérez Miguel S'». Quien atendió al reconocer que estaban dando el nombre de un familiar fallecido en 2009, pero no dieron el nombre completo, advirtió de consultar al estafador de que era la «S», «dijeron Salvador», fue entonces que confirmaron que era una estafa y directamente cortaron.

«En la guía telefónica figura el nombre así, tal cual lo dijeron», por lo tanto aventuraron un nombre cualquiera cuando se les consultó sobre la «S». Los datos lo sacaron de ahí, por eso tenían el dato del domicilio.

Datos útiles

Ante cualquier duda se puede comunicar a la División Delitos Telemáticos y Económicos a través del número 4522594 en cualquier horario del día para consultar o evacuar dudas, o al Sistema de Emergencia 911, las 24 horas del día.