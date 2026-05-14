Operativo de fumigación en Los Sosa para prevenir Dengue y Chikungunya



La Comuna de Los Sosa realizó un amplio operativo de fumigación en calles y espacios públicos, como parte de las acciones preventivas contra el mosquito Aedes aegypti.

La iniciativa busca reducir los riesgos de transmisión de enfermedades como el Dengue y la Chikungunya, reforzando el cuidado colectivo de la salud, aún en la estación otoñal, puesto que los mosquitos siguen circulando.

Ante la situación se recuerda la importancia de que cada familia contribuya con acciones simples pero fundamentales: eliminar cacharros y objetos en desuso, cubrir los recipientes de agua y evitar la acumulación de líquidos estancados, que son el principal foco de reproducción del mosquito.